Gebürtige Ellerbekerin : Nach Aus bei Miss-Germany-Wahl: Katrin Meyer bekommt TV-Rolle bei Köln 50667

Avatar_shz von Ann-Kathrin Just

15. Januar 2022, 07:00 Uhr

Sie war unter den Top 40 des Miss-Germany-Wettbewerbs, schaffte es aber nicht in die nächste Runde. Wie es für die gebürtige Ellerbekerin weitergeht, hat sie shz.de verraten.

12.000 Frauen: Sie alle hatten sich bei „Miss Germany 2022“ beworben. Katrin Meyer – in Ellerbek im Kreis Pinneberg aufgewachsen – war eine von ihnen. Eine von 40 Miss Germany-Kandidatinnen. Unter die Top 20 hat sie es nicht geschafft. Aber mit ihrem Hobby, dem Gaming, will sie nun mehr Menschen erreichen.

Mir hat es sehr gefallen, dass die Schönheitsideale abgeändert wurden. Katrin Meyer, ehemalige Miss Germany Kandidatin

Dass sie ausgeschieden ist, sei nicht schlimm. „Es muss ja jemand gehen“, sagt sie. Und es sei auch nicht so, dass ihr Lebenstraum damit kaputt gegangen sei. Ganz nach ihrer Devise, Frauen zu stärken, weiß sie, dass es Teilnehmerinnen mit stärkeren Botschaften gab. Viele von ihnen engagieren sich für gemeinnützige Zwecke. Meyer nicht. „Ich zocke“, räumt sie lachend ein.

Die Teilnahme am Wettbewerb sei eine spannende Erfahrung gewesen. Und: „Mir hat es sehr gefallen, dass die Schönheitsideale abgeändert wurden. Sonst hätte ich kleine Frau gar nicht teilnehmen können.“ Meyer ist 1,57 Meter groß. „Unter die Top 40 zu kommen. Also: Hallo, das ist auch schon ziemlich gut.“

Kleine Rolle bei Köln 50667

Zudem hat sich für sie eine neue Chance ergeben. Sie spielt eine Figur in der Reality-TV-Serie Köln 50667 (RTL II). Vorerst nur in zwei Folgen. „Aber wer weiß...“, sagt Meyer. Sie spielt einen Single – auch sie selbst ist Langzeit-Single.

Ob es bei Köln 50667 eine Beziehung mit einem der Charaktere geben wird? Das gilt es abzuwarten. Es sei eine Rolle, die später wieder eingebaut werden könne. Hier gibt es die Folge zu sehen.

Meyer gefällt das Format der TV-Serie. „Ich war eine Anfangsguckerin, als das vor Jahren herauskam. Damals dachte ich, ich möchte da mal mitspielen“, berichtet sie. Und nicht nur das, eigentlich wollte sie im Jahr 2021 nach Köln ziehen. Hatte dort einen Job, sich auch schon umgemeldet. Dann kam aber eine OP dazwischen. Meyer blieb im Norden.

Alltag mit Humor nehmen

Die junge Frau hatte zuvor viereinhalb Jahre als Sozialpädagogische Assistenten gearbeitet, musste sich aus gesundheitlichen Gründen aber umorientieren. Wegen der OP musste sie den Job in Köln dann doch absagen. Heute arbeite sie in Hamburg in einem kleinen Verlag und ist bei Instagram aktiv. „Alles geht ja irgendwie weiter“, sagt sie. Sie nehme sich und den Alltag mit Humor.

Da werde ich dann schon auch mal laut. Katrin Meyer, ehemalige Miss Germany Kandidatin

Beim Computerspielen wird sie leidenschaftlich, lebt sich aus. „Da werde ich dann schon auch mal laut“, sagt sie lachend. Sie will sich mit einer anderen Streamerin zusammen tun. Mit Nina Schulz. Sie spielt bei Twitch, einem Live-Streaming-Videoportal. Einmal haben die beiden Frauen schon gemeinsam gezockt. Das habe gut funktioniert und die Resonanz sei groß gewesen.

Deswegen wollen sie nun wöchentlich über Schulzs Twitch-Account Call of Duty, einem Kriegsspiel aus dem Genre der Ego-Shooter, spielen. Meyer, die über ihre Playstation spielt, wird dann von Schulz zu ihrem Spiel hinzugefügt. Die beiden Frauen können dann gemeinsam interagieren, miteinander reden und mit anderen chatten. Wer weiß, möglicherweise gewinnt Meyer so weitere Fans.

