Region Pinneberg in Kürze : +++ Nabu Wedel rettet Kröten +++ Waldenau feiert Erntedank der Superlative +++ Weniger Räder in Schenefeld geklaut +++

03. März 2018, 06:00 Uhr

Wedel Der Nabu Wedel hat einen dramatischen Rückgang der streng geschützten Kreuzkröten und Knoblauchkröten im Wedeler Norden festgestellt und will dem entgegenwirken: In einer mehrjährigen Renaturierungsmaßnahme wird an einer brachliegenden Kieskuhle an der Aschhoopstwiete ein neuer, optimierter Lebensraum für die Amphibien geschaffen. Ohne diese Biotope würden die Kröten laut Nabu innerhalb kürzester Zeit an dem Ort ausgestorben sein.

Pinneberg Ausnahmezustand in Waldenau: Der Pinneberger Stadtteil feiert in diesem Jahr nicht nur sein 70. Erntedankfest, die Nordelbische Kirche hat ihn auch noch auserwählt für das Landeserntedankfest mit Bischöfin Kirsten Fehrs. Auch Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich angekündigt: Er soll eine Rede halten. Mehr Ehrengäste, noch größerer Andrang, höhere Sicherheitsanforderungen – auf das Planungsteam kommt einiges zu.

Schenfeld Gute Nachrichten für Radbesitzer: Im vergangenen Jahr wurden 30 Prozent weniger Drahtesel gestohlen als im Vorjahr. Das zeigt die Statistik von Stationsleiter Jan Wittig. 213 Räder wurden 2016 entwendet, 2017 waren es 136. Die sinkenden Zahlen sind den Ermittlungserfolgen in Hamburg und der verstärkten Präsenz der Schenefelder Polizei zu verdanken, so Wittig. Außerdem habe die Schenefelder Polizei gemeinsam mit den umliegenden Orten Großkontrollen durchgeführt. In den Straßen seien mehr Polizisten Streife gefahren.

Elmshorn Tabakwaren im Wert von mehr als 100 Euro soll ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Elmshorner Westerstraße gestohlen haben. Auf der Flucht zog der Verdächtige die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, weil er sich häufig umschaute und beim Anblick des Streifenwagens förmlich erstarrte.

Ellerbek Die Übertragung der Niederschlags- und Schmutzwasserbeseitigung an Hamburg Wasser nimmt in der Gemeinde Ellerbek immer mehr Form an. Nachdem zwei Vertreter von Hamburg Wasser während einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Wegeausschusses sowie des Finanzausschusses die rechtlichen Grundlagen und Vertragsdetails vorstellten, lagen den beiden Ausschüssen nun erste Entwürfe zu einem möglichen Vertrag vor. Wie berichtet, ist ein Grund für die Übertragung an Hamburg Wasser, dass in der Gemeinde teure Sanierungsmaßnahmen anstehen. Etwa sechs Millionen Euro kämen laut Schätzung auf die Gemeinde zu.

Barmstedt Zu einer lebhaften Kontroverse führte während der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt in der Kommunalen Halle des Rathauses unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ die Frage „Wo soll der neue Kindergarten gebaut werden?“. Ursache war dafür, dass seit kurzem mehrere Standorte in die Diskussion gerückt wurden. Die Freie Wählergemeinschaft Barmstedt (FWB) hatte aus diesem Grund einen Fragenkatalog bezüglich des Sachstands des beschlossenen Neubaus einer Kindertagesstätte vorgestellt.

Uetersen Mehr als die erwarteten 20.000 Euro Wert war den Unterstützern die Crowdfunding-Kampagne der Chorknaben Uetersen, mit deren Hilfe eine Fortschreibung des Oratoriums „Odi et amo“ von Ugis Praulins gelingen soll. Auf CD gepresst soll das Werk mit einer Aufführungsdauer von rund 80 Minuten im Herbst dieses Jahres vorliegen. Die CD-Aufnahme ist für das Wochenende vom 8. bis 10. Juni geplant.

Hamburg Die Feuerwehr Hamburg hat am Freitag ein Schiff im Hafen leergepumpt, das drohte zu sinken. Gegen 13 Uhr wurde der Feuerwehr das Schiff mit starker Hecklage in der Nähe des Hadag-Anlegers „Steinwerder“ gemeldet. An der Einsatzstelle begannen Feuerwehr und Wasserschutzpolizei das Wasser mit Hilfe von Tauchpumpen aus dem Schiff zu befördern. Warum das Wasser ins Schiff eindrang, ist bislang unklar.

Schleswig-Holstein Nichts geht mehr für die Schifffahrt auf der Oberelbe: Aufgrund des überraschend starken Eisgangs und strengen Frosts muss die Schleuse bei Geesthacht ihren Betrieb einstellen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) am Freitag mit. Hintergrund: An den Schleusentoren lagert sich Treibeis ab, das beim Schleusenvorgang herunter fallen und die Besatzungsmitglieder treffen könnte. Das WSA hat am Freitagnachmittag acht Eisbrecher nach Hamburg verlegt. Dort sollen die Spezialschiffe in Bereitstellung gehen, um notfalls Eisbarrieren aufbrechen zu können, die sich aufgrund des starken Treibeisanteils bilden können.