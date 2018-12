Region Pinneberg in Kürze : +++ Mutter kämpft für behinderten Sohn +++ Adventsmarkt im Museum +++ Handelskammer-Präsident schmeißt hin +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

10. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Konzert des Nachwuchses: Einer der Höhepunkte des diesjährigen Weihnachtskonzerts der Musikschule Pinneberg war die Aufführung des Stücks „Zuckerfee-Tanz“ aus Tschaikowskis Nussknacker.

Kreis Pinneberg Schenefelderin kämpft für behinderten Sohn: Die Schenefelderin Evelyn Schuller kämpft für ihren behinderten Sohn Max. Der heute 17-Jährige ist nach einem Behandlungsfehler seit seiner Geburt gehandicapt und auf Rollstuhl und Sprachcomputer angewiesen. Seine Schulzeit ist vorbei und er benötigt eine Tagespflege. Doch in ganz Schleswig-Holstein und in Hamburg gebe es keine geeigneten Plätze, klagt seine Mutter.

Elmshorn Adventsmarkt im Museum: Mehr als 1000 Besucher kamen zum 24. „Markt mit KunstWerk“ im Elmshorner Industriemuseum. Mehr als 30 Aussteller boten Keramik, Deko, Schmuck und vieles mehr an.

Schleswig-Holstein Grippe-Impfstoff: Hoffen auf Importe. Gibt es nun doch noch Hilfe für Menschen, die gegen Grippe geimpft werden wollen? Theoretisch ja. Bundesgesundheitsministerium und Kieler Sozialministerium haben den Weg frei gemacht für Importe aus dem Ausland. Doch der Apothekerverband Schleswig-Holstein dämpft zu große Erwartungen.

Hamburg Ende eines „Rebellen“: Handelskammer-Präses Tobias Bergmann tritt nach internem Streit entnervt zurück. Die Nachfolge ist unklar.

Wedel Nowhere Men rockt die Villa: Beatlesklänge in der Wedeler Villa: Die Formation Nowhere Men begeisterte dort am Wochenende. Musikfreunde können sich bereits auf das nächste Konzert freuen.

Quickborn Kicken für den guten Zweck: Die Benefiz-Fußballturniere des 1.FC Quickborn starten am Sonnabend, 15. Dezember. Gespielt wird zu Gunsten des Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg.