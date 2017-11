Mutiger Gastronom gesucht

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von ina

erstellt am 12.Nov.2017 | 17:59 Uhr

Der ehemalige Meinkenhof im Kummerfelder Bornbarg ist eines der schönsten Bauwerke des Dorfes – stilvoll auf eine heimatverbundene, norddeutsche Art. Erbaut wurde es 1914. Die letzten Betreiber des ehemaligen Meinkenhofes mussten gleich zweimal Insolvenz anmelden. Der Investor, der das Gebäude bei der ersten Pleite des Betreiberehepaars Kruse aus der Insolvenzmasse gekauft hatte, habe dort nun einen Abriss und Wohnungsbau geplant. Das wollte Andreas Subthut nicht zulassen. Er kaufte das Gebäude und lässt es derzeit renovieren. Jetzt sucht er einen mutigen Gastronomen, der es mit einer Gaststätte für Kummerfeld noch einmal versuchen will.

„Das Gebäude ist ein wahres Schmuckstück“, sagt er. Direkt über der Gaststätte verfügt es über eine 100 Quadratmeter große Wohnung, die ein eventueller Betreiber sofort beziehen könnte. Den Eingangsbereich schmücken liebevolle Fresken der heimischen Landschaft in ihren vier Jahreszeiten, ein uriger kleiner Weinkeller unter der Stiege reizt den Gaumen des Weinkenners bereits bei seinem bloßen Anblick. „Hier hinten im Tresenbereich sind noch echte Delfter Kacheln an der Wand“, sagt Subthut nicht ohne Stolz. Im hellen und luftigen Gastraum steht ein alter Kachelofen, draußen befindet sich eine Terrasse, umsäumt von alten Bäumen, die zu Feierlichkeiten einlädt. Subthut, der 39 Jahre Gemeindevertreter in Kummerfeld war, arbeitete als Bauingeneur im Hamburger Ingeneursbüro „Subthut und Kruse“ und habe schon seit Jahren Umbauten an dem Haus betreut. „Ich kenne das Gebäude daher sehr gut, und es ist mir ans Herz gewachsen,“ sagt Subthut. „In erster Linie ging es mir um dessen Erhalt,“ erläutert er seine Investition, „aber auch darum, etwas für die Gemeinde zu tun. Es ist einfach traurig, wenn man in Kummerfeld nicht mehr weggehen kann. Es war hier einmal viel mehr los, aber alle sind zu“, sagt er. Darin besteht das Paradoxon: Viele wünschen sich Ausgehmöglichkeiten im Ort, und dennoch sterben die Landgasthöfe reihenweise. In Kummerfeld hat es den alten Lindwurm, den ehemaligen Meinkenhof, eine Bäckerei mit angegliedertem Café und das griechische Lokal Anassas bereits dahingerafft. Warum sollte es einem neuen Pächter anders gehen? Subthut: „Hier sollte nicht unbedingt ein Sternekoch einziehen, sondern es sollte einem bodenständigen Angebot geben, das sich die Leute leisten können, einen günstigen Mittagstisch vielleicht“, sagt er. „Wenn die Kummerfelder einen Gasthof möchten, müssen sie eben auch kommen“, hofft Subthut.

Viel hinge natürlich am Konzept des Pächters. „Ich bin für alles offen,“ sagt er. „Ich muss allerdings sagen, dass ich im Rahmen des nordisch-heimatlichen Charmes des Gebäudes besonders gerne eine Art deutsche Hausmannskost hier sehen würde. Es passt einfach gut in das Ambiente“, so der künftige Verpächter. „Kommt ein Interessent mit Energie, Professionalität und einem tollen Konzept, dessen Pläne noch nicht vollständig ausfinanziert sind, wäre ich sogar bereit, noch weiter zu investieren.“ Langfristig hofft er, auch finanziell für den Einsatz entlohnt zu werden, oder wenigstens einen Ausgleich für die Kosten zu mit dem Pächter zu erwirtschaften. „In erster Linie habe ich aber aus ideellen Gründen investiert“, sagt Subthut. So haben ein mutiger Gastronom und die Kummerfelder doch wieder eine Chance auf einen gastronomischen Treffpunkt im eigenen Ort. Bleibt zu hoffen, dass sie genutzt wird.