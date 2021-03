Kreis Pinneberg in Kürze : Mutationen als Infektionstreiber im Kreis +++ 70 neue Wohnungen für Pinneberg? +++ Astra-Zeneca-Impfungen ausgesetzt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 16. März wichtig ist.

Kreis Pinneberg Im Kreis Pinneberg sind am Montag (15. März) 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Den neunten Tag in Folge stieg die Inzidenz, am Montag lag sie bei knapp 64. Zudem ist die Schwelle von 50 nunmehr seit drei Tagen überschritten – und es werden auch immer mehr Mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.