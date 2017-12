Pinneberg : Musikschule und Rathauspassage feiern 15-Jähriges

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 04.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Pinneberg | Bettina Hingst und Nicole Bastein vom Centermanagement der Rathaus Passage hatten sich für die Geschmacksrichtung Himbeer für die Geburtstagstorte entschieden. Rot-Gold schimmerte die mit Marzipan verzierte Riesentorte, auf der der Grund für die Feier in der Rathauspassage in Form der Zahl 15 stand. So lange gibt es das Einkaufszentrum in der Pinneberger Innenstadt. Das feierten die ansässigen Unternehmen und die Musikschule Pinneberg als Mieter am Sonnabend.

„Es ist nicht nur eine Kooperation, sondern wir sind ein Herz und eine Seele“, sagte Winfried Richter, Leiter der Musikschule. „Die gemeinsamen Aktionen haben bereits Tradition und das behalten wir bei.“ Mehr als 100 Schüler waren am Sonntag im Weihnachtsdorf und in der Passage auf den Bühnen zu sehen.

Zudem konnten Besucher der Probe des Jugendsinfonieorchesters beiwohnen. Der „Tag der offenen Tür“ findet seit Jahren am ersten Adventssonnabend statt. „Damit die Eltern Zeit haben, zu überlegen, welches Instrument sie ihren Kindern Weihnachten schenken“, sagte Richter lachend.

„Wir haben uns das erste Adventswochenende bewusst für die Feier ausgesucht“, sagte Bastein. Zum einen wegen der Musikschule und zum anderen wegen des Beginns des Weihnachtsgeschäfts. Dieses verlief am Sonnabend aber verhalten. „Es war schleppender als erwartet“, sagte Bastein. „Wir haben ja noch drei Sonnabende vor uns. Hoffentlich mit mehr Zuspruch.“