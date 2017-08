City Blues : Musikparty in der Holzhalle

vergrößern 1 von 1 Foto: en 1 von 1

Elmshorn | Schon lange kein Geheimtipp mehr ist das große Blues-Wochenende auf dem Gelände der Firma Holz Junge in der Julius-Leber-Straße 4 in Elmshorn. In den vergangenen Jahren waren es jeweils mehr als 2500 Gäste, die sich in der Halle 1 und davor auf dem Gelände trafen, um Musik zu hören und eine unbeschwerte Zeit zu verleben. Und auch die 28. Auflage am Sonnabend, 2. September, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), sowie am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) verspricht wieder Musikgenuss vom Feinsten.

Hauptact am Sonnabend sind „Jimmy Cornett & the Deadmen“. Die Hamburger Band spielt Blues- und Southern Rock und begeisterte unter anderem mit ihren Auftritten bei großen Biker-Treffs, den Harley-Days oder mit ihren Konzertreisen, die unter anderem bis nach Amerika führten. Angeführt werden „the Deadmen“ von Jimmy Cornett, Sänger, Gitarrist und ideenreicher Songschreiber. Als Mitglied diverser Formationen, vor allem aber als Solomusiker machte er sich einen Namen, bevor er mit seiner Band durchstartete.

Bevor „Jimmy Cornett & the Deadmen“ die Bühne in Beschlag nehmen, sorgt ab 19.30 Uhr der Hamburger Top-Pianist Jan Fischer mit seiner Blues Band mit Acoustic Blues und Boogie Power für Stimmung. Blues, Boogie, Ragtime und Rock`n`Roll bilden die stilistischen Schwerpunkte des Programms.

Und wer noch mehr Musik genießen möchte, ist am Sonntagmittag beim Blues-Frühschoppen genau richtig. Ab 11 Uhr geht es mit „Spirit of the Blues“ auf eine musikalische Reise der Extraklasse. Zur Formation, die in Elmshorn auftritt, gehören City-Blues-Dauergast Abi Wallenstein, Georg Schroeter, Marc Breitenfelder, Ralf Böcker und Micha Maass.

Den kulinarischen Part übernimmt Niels Pöhlmann, Wirt der Margarethen-Klause, der mit seinem Team an mehreren Ständen kulinarische Leckereien sowie diverse Getränke anbietet. Organisatoren des Blues-Wochenendes sind Jens und Carsten Junge, Geschäftsführer von Holz Junge. „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die uns schon seit Jahrzehnten bei dieser Veranstaltung unterstützen“, sagt Jens Junge. Der Eintritt ist frei.

von Marianne Meißner

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:00 Uhr