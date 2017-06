Auf der Suche nach der „Insel des Glücks“ : Musikis Aufführung an der Hermann-Löns-Schule

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

Ellerbek | „Glück ist das, was in uns ruht.“ Zu dem Ergebnis kamen die Kinder beim Musiki Musical der Hermann-Löns-Schule. Als Kapitäne, Matrosen, Smutje, Forscher, Putzfrauen, Möwen und Ratten gingen sie an Bord der „Elleralda“ auf der Suche nach der „Insel des Glücks“. Das war der Titel des diesjährigen Musicals der Musikis. „Leinen los wir wollen auf Reisen geh’n, auf’s weite, weite Meer“, gaben Kapitänin Antonia und Kapitän Emil als Startzeichen und viele kleine Matrosen mit übergroßen kunstvoll gefalteten Papierbooten kamen auf die Bühne und nahmen mit der „Elleralda“ symbolisch Fahrt auf.

Während der Schiffsreise plagten die Crew ganz natürliche Bedürfnisse und sie sangen: „Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Durst.“ Ein rappender Smutje sorgte für die Versorgung, während die Tischgäste in gekonnter Fingerfertigkeit den Cup-Song vortrugen. Plötzlich wurde die Crew der „Elleralda“ von einem enormen Seeungeheuer namens „Rumpel Pümpel“ überrascht. In dem fantasievollen Kostüm steckten neun Kinder, die das Riesenmeerestier zum Leben erweckten. Abenteuerlich wurde außerdem die Begegnung mit den Piraten, die einen Goldschatz suchten und „Wenn ich einmal reich wär“ vortrugen.

Einen besonderen Auftritt hatte „King Ping“, der einsame Pinguin, gespielt von Maurice. Er wurde auf einem Surfboard mit rollendem Untergestell wie auf Wellen reitend von drei Möwen zur Bühne geschoben. „Was ist schon ein Pinguin ohne Freunde, ohne Party“, sagte er und schon begannen Natascha an der E-Gitarre und Gunnar am Schlagzeug kräftig los zu rocken. Begleitet wurden sie von Luftgitarre spielenden Matrosen. Aufgrund des enormen Szenenapplauses gab es eine spontane Zugabe.

Auf ihrer Reise zur „Insel des Glücks“ stieß die Crew immer wieder auf bunte Glückssteine. Für den Forscher „sehr selten, aber wissenschaftlich völlig uninteressant“. Für seine Kollegin Lena strahlten sie etwas Besonderes aus. Am Ende wurde es in der voll besetzten, kleinen Turnhalle der Grundschule nochmal so richtig romantisch, als die mittlerweile eingeschlafenen Schiffsreisenden auf das Meervolk mit Meeres-Feen und Meeres-Yetis aus den dritten Klassen trafen. Glücksfee Emily hatte Mitleid mit der Crew. „Sie haben alle so große Erwartungen an das Leben und sind doch so dicht dran. Sie haben es doch alle gespürt“, sagte sie und meinte damit, die vielen Glückssteine auf ihrer Reise, die das kleine Glück bedeuteten, das im Grunde das wirkliche große Glück sei.

Insgesamt steckten 95 Kinder der Klassen eins bis vier in den ebenso liebe- wie fantasievollen Kostümen von Melanie Priebe, Melanie Zittlau, Christine Hypko und vielen helfenden Muttis. Die Idee und die Texte stammen aus den kreativen Federn von Ruth Bednarski-Köller und Uta Milde. Neben den Blockflöte spielenden Möwen, Matrosen und Piraten begleitete Silke Struck die gesamte Aufführung am Klavier. Die Musikis gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren unter der Leitung der Musikpädagogin und -therapeutin Bednarski-Köller. Es handelt sich um ein Angebot des Schulvereins im Anschluss an den regulären Schulunterricht, das seinen Höhepunkt in der jährlichen Musical-Aufführung findet.

