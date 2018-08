Musik und Gesang auf Top-Niveau

The Cast und Operngala: Kulturkreis Halstenbek präsentiert Programm des zweiten Halbjahres / Start am 14. September

von shz.de

14. August 2018, 16:00 Uhr

„Kultur in Halstenbek. Nichts liegt näher!“ Der Werbeslogan des Kulturkreises hat sich nach Auskunft der Kulturkreisvorsitzenden Tamara Böhning und ihres Stellvertreters Klaus Hohenstein bewährt. Das auf den Säulen Neujahrsgala, Jazz-Frühschoppen und Weihnachtslesung basierende Konzept garantiert ausverkaufte Veranstaltungen. Die Vorsitzende und ihr Stellvertreter präsentierten gestern ein neues, abwechslungsreiches Programm.

Mit der von Eva Maria Rabe ausgesuchten Autorenlesung startet das zweite Halbjahr bereits am Freitag, 14. September um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37. Mareike Krügel liest aus ihrem Roman „Sieh mich an“. „Die Heldin in Krügels rasantem, klugen Roman gehört sicher zu den einnehmendsten Frauengestalten in der deutschen Gegenwartsliteratur“, sagt Eva-Maria Rabe. Protagonistin des Romans ist die an Brustkrebs erkrankte Katharina. Ist alles so geworden, wie sie wollte? Ihre Musik, ihre Kinder, ihre Ehe mit dem in letzter Zeit viel zu abwesenden Costas? Als der Tag zu Ende geht, beschließt Katharina, ihr Geheimnis mit jemanden zu teilen, den sie liebt.



Klangbilder auf der „Singenden Säge“





Die hiesigen Kulturschaffenden veranstalten eine weitere Lesung mit Musik bereits für den 19. Oktober ab 19.30 Uhr, ebenfalls in der Arche. Das Motto lautet: „Mein Los ist ein Gesegnetes. Paula Modersohn-Becker in Paris“. Die Schauspielerin Iris Bebensee und die Cellistin Krischa Weber blättern wie ein Kaleidoskop das Leben der Malerin auf. Die Künstlerinnen erstellen auf Basis von Tagebüchern und Brief-Dokumenten von Paulas Familie, ihrem Ehemann Otto sowie ihren Zeitgenossen und Freunden eine Szenen-Collage.

Modersohn-Beckers offene und ungezwungene Art und ihre zarte Poesie bieten hierfür eine Dichte und Authentizität, die die Schauspielerin Iris Bebensee behutsam widergibt. Die Hamburger Musikerin Weber begleitet sie mit ihrem dafür komponierten Klangbildern am Cello sowie ihrer „Singenden Säge“.

Hochkarätige Stimmen und Top-Unterhaltung werden am Sonnabend, 10. November, in der Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums (WoBo), Bickbargen 111, geboten. Die erstmals in Halstenbek auftretende internationale Band The Cast inszeniert Gesang und klassische Musik auf Spitzenniveau. Böhning erlebte den „fantastischen Auftritt“ der Gruppe im Schmitz Tivoli und engagierte sie für eine Aufführung im WoBo. Die sechs Sänger zeigen Klassiker der Oper so, wie sie einmal waren: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch und sehr sinnlich.

Die klassische Weihnachtslesung mit Musik ist am Sonntag, 9. Dezember um 18 Uhr in der Erlöserkirche, Friedrichstraße 22. Mitwirkende sind der ehemalige Trompeter der Philharmoniker Hamburg, Ilie Munteanu, Rellingens Kantor Oliver Schmidt und Schauspielerin Friderike Hartnagel. Mit wie weihnachtlicher Lyrik und Geschichten stimmt sie wie im vergangenen Jahr auf das Fest ein.

Die 15. Neujahrsgala mit den Hamburger Kammersolisten und hervorragenden Solisten beginnt am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr, in der Gymnasiums-Aula. Mit Arien und orchestralen Werken präsentieren die Musiker Höhepunkte aus der unterhaltenden Wiener Klassik. Der Vorverkauf für die Neujahrsgala und für die Veranstaltung „The Cast – Oper macht Spaß“ startet am Montag, 1. Oktober. Mit seinem facettenreichen Programm trifft der Kulturkreis den Nerv des Publikums. „Die Mitgliederzahl ist stabil mit steigender Tendenz“, sagt Hohenstein. Insgesamt 667 Personen gehören der Einrichtung an. Zum Vergleich: 2006 waren es noch 250 Mitglieder.





>

Vorverkauf einen Monat vor Veranstaltung: Buchhandlung Cremer, Hauptstraße 1 und See-Apotheke, Seestraße 252, beide in Halstenbek.