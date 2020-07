Musik im Schatten der Revolution

von Tanja Dirbach

22. Juli 2020, 19:37 Uhr

Kummerfeld | Musikalische Happen aus der Zeit des Sonnenkönigs: „L’Esprit Français“ – unter diesem Titel steht ein Konzert der Hamburger Ratsmusik, die in Kummerfeld gastiert. Barockmusik aus Frankreich ist am Sonntag, 9. August, ab 17 Uhr in der Osterkirche Kummerfeld, Langenbargen 2, zu hören.

Die Veranstalter erläutern die historischen Hintergründe: Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war Versailles mit seinem angebeteten Sonnenkönig die politische und kulturelle Metropole ganz Europas. Doch sein Glanz beginnt mit zahlreichen Niederlagen am Ende der Regierungszeit Ludwigs XIV. und ab 1715 unter einem eher feingeistigen Ludwig XV. zu verblassen. Kunst und Musik erleben einen Rückzug ins Private und werden intimer und detailverliebter. Diese Musik ist eine Liebeserklärung an Frankreich im Schatten der drohenden Revolution.

In Kummerfeld werden Werke von Jean-Baptiste Barrière und Joseph Bodin de Boismortier gespielt. Die Ratsmusiker Simone Eckert, Viola da gamba (Pardessus de Viole), Sven Holger Philippsen, Barockcello, Ulrich Wedemeier, Theorbe und Barockgitarre, und Anke Dennert, Cembalo, freuen sich auf viele Gäste. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.