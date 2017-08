Museumssammlung wächst weiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Ahrens 1 von 2

Das Pinneberg Museum ist um einen Kunstschatz reicher: Der Leiter der Pinneberger Fielmann-Niederlassung, Marco Klose, überreichte Museumsleiterin Ina Duggen-Below ein Ölgemälde der Künstlerin Clara von Sivers (1854-1924). Dort ergänzt das Werk die Sammlung des Museums, in der sich bereits zwei Stücke der in Pinneberg geborenen Künstlerin befinden. Nachdem ihr das Gemälde von einer Privatperson zum Kauf angeboten wurde, richtete sich Duggen-Below an den Betreuer der Fielmann-Museumsschenkungen Jürgen Ostwald, welcher den Kauf des Gemäldes abwickelte.

Die Fielmann AG stiftet kleinen Museen, Archiven und Vereinen mit regionalen Sammlungen ausgewählte Kunstexponate und ermöglicht ihnen Restaurierungen. Jährlich steht Ostwald hierfür ein Budget von ungefähr einer halben Million Euro zur Verfügung. Der Brillen-Gigant setzt dabei auf die Förderung kleiner Institutionen, da diese Häuser meist nur über einen kleinen Anschaffungsetat verfügen. „Für Museen ist es einfach, drei Millionen Euro zu bekommen, aber es ist fast unmöglich, 6000 Euro zu bekommen“, erklärt Ostwald.

In seiner Arbeit sichtet der studierte Kunsthistoriker Museumskataloge. Wenn er auf ein Objekt stößt, das in eine bestimmte Sammlung passt, bietet er es dem betreffenden Museum an. Außerdem können sich Institutionen, so wie das Pinneberg Museum es nun kürzlich tat, auch immer mit einem Wunsch an Ostwald wenden.

Bei dem Pinneberger Kunstneuzugang handelt es sich um ein Früchtestillleben nach dem Vorbild klassischer niederländischer Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt des Bildes befindet sich eine Ansammlung verschiedener Früchte wie Weintrauben und Pfirsiche. Links daneben steht ein kupfernes Gefäß, in dem eine Flasche liegt. Rechts sieht der Betrachter ein Kristallglas, in dem sich das Licht spiegelt. Im Kontrast zu anderen Werken der mittlerweile verstobenen Malerin, die sonst sehr farbintensiv sind, ist das neu Angeschaffte eher gedeckt gehalten. Das scheint der Museumsleiterin Ina Duggen-Below zu gefallen: „Für meinen Geschmack ist es das schönste Gemälde, das wir von ihr haben.“ Der Kunstexpertin gefiele auch, dass die Stofflichkeit der gemalten Objekte besonders gut ausgearbeitet sei. Dadurch wirke das Gemälde sehr lebendig. Die FSJlerin des Museums, Ylva Dethlefs, habe sogar den Eindruck, dass die abgebildeten Weintrauben ihr entgegen rollten.

Zum Kaufpreis wollte sich Ostwald, der den Kauf für Fielmann abwickelte, nicht äußern. Eine Galerie hätte aber zwischen vier und fünftausend Euro gezahlt.

Der jüngste Neuzugang ist nicht das einzige Werk Clara von Sivers in der Sammlung des Pinneberg Museums. So finden sich im Depot bereits zwei Blumenstillleben. Mit der Unterstützung der Fielmann AG konnten außerdem zahlreiche Postkarten sowie eine vollständige Sammlung der von der Malerin herausgegebenen Zeitschrift angeschafft werden. Kunstliebhaber, die sich das Gemälde ansehen möchten, müssen noch eine Weile warten: Der Neuzugang landet neben den anderen Werken von Sivers im Depot und bleibt somit den Besuchern zunächst verborgen. „Eine Ausstellung ist noch nicht geplant. Vielleicht 2019“, antwortet Duggen-Below auf die Frage, wann das Früchtestillleben öffentlich gezeigt wird. Bis dahin hofft sie, dass sieweitere Werke von Sivers für die Sammlung des Museums gewinnen kann.

