Museum hat neue Knechtkammer

von Claudia Ellersiek

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Kaltenkirchen hat keins, Henstedt-Ulzburg auch nicht, Quickborn ebenfalls nicht, aber Ellerau. Die Gemeinde hat ein liebevoll gestaltetes Heimatmuseum, das von einer Gruppe engagierter Ehrenamtlicher behutsam weiterentwickelt wird. Nach der Sommerpause geht es jetzt wieder los: An jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat zeigen Hans-Jürgen Büll und sein Team die Sammlung, die sie während der Schließzeit um eine Knechtkammer erweitert haben.

Das Karl-Rautenberg-Museum im Gebäude des Bürgerhauses im Højerweg: Hier – auf 450 Quadratmetern und zwei Etagen – sind mehr als 2000 Exponate ausgestellt. Klingt nach musealem Durcheinander, ist es aber nicht. „Wir müssen mit dem Platz haushalten, und deshalb haben wir die Ausstellung strukturiert“, sagt Büll. Weil immer neue Schenkungen und Leihgaben hinzu kommen, nehmen es die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit dem Inventarisieren und Katalogisieren sehr genau.

Das Ergebnis der Arbeit kann sich sehen lassen. Das Museum ist ein spannender Ort, an dem sich Besucher mit dem Leben ihrer Vorfahren und ihrem Alltag auseinandersetzen können. Durch ein Klassenzimmer geht es vorbei an der Schusterwerkstatt, eine Abteilung gehört der Küche, dem Stellmacher, dem Schlachter. es gibt einen kleinen Krämerladen, das Zubehör für einen Wasch- und Badetag, eine Ecke für das Feuerwehrwesen und eine Schneiderwerkstatt. Eine Besonderheit ist die Ausstellung mit Präparaten der heimischen Waldtiere. Das ist schon für Erwachsene schön anzusehen, für Kinder ist es ein Traum. Und nun gibt es mit der Knechtkammer eine weitere Attraktion.

Winfried Schild, ein handwerklicher Alleskönner, hat sie gebaut. Der mit Holzbalken abgegrenzte Raum erzählt von dem Leben der Arbeiter auf den Höfen. Er ist aufgeräumt, die Schuhe sind blank geputzt, die Socken liegen ordentlich über dem Schemel. Heimelig wirkt die Zelle, was in der Realität nicht ganz so gewesen sein dürfte. „Das Leben der Knechte war ein karges. Sie hatten ihren Platz im Stall, mussten früh aufstehen und kamen spät ins Bett“, sagt Schild. Ging auf dem Hof etwas schief, mussten sie nicht selten den Kopf dafür hinhalten. Und dann die Kälte und die Feuchtigkeit. . .

Wie Schild weiß jeder im Team, Geschichten zu erzählen, und tun das gern. Dafür allerdings brauchen sie Publikum, das sich manchmal etwas rar macht. Deshalb gibt es immer wieder Sonderausstellungen etwa mit Blechspielzeug, über die Geschichte der Kaffee- und Teeherstellung. „Wir suchen immer Menschen, die gern ihre Sammlung zeigen möchten – alte Brillen vielleicht oder Zinngeschirr oder Modellautos“, sagt Büll. Geplant ist in diesem Jahr noch eine Sonderschau rund um Schokolade und Kakao. Außerdem lädt das Team für den 4. November zu einem Tag der offenen Tür ein. Wer bis dahin nicht warten mag, kann das Heimatmuseum immer am ersten und dritten Sonnabend eines Monats, von 15 bis 17 Uhr, besuchen. Nächster Termin ist der 7. Oktober. Diese Zeitung wird außerdem in loser Reihenfolge einige der Besonderheiten des Museums in einer Serie vorstellen.