Wetteinsatz eingelöst : Müllabfuhr: Bürgermeisterin Steinberg packt mit an

Pinneberg | Beherzt greift Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) zum Gelben Sack. Für eine Stunde begleitete Steinberg gestern die beiden Müllmänner Uwe Fuhlendorf und Adam Spiewak. Auch die typische orangene Arbeitskleidung durfte natürlich nicht fehlen. „Normalerweise müssen Zeitarbeiter die Arbeitskleidung selbst mitbringen. In diesem Fall haben wir aber eine Ausnahme gemacht“, scherzte Herbert Schultze, Geschäftsführer der Hausmülleinsammlingsgesellschaft (Hameg). Zusammen mit dem Betriebsleiter Matthias Denker holte er Steinberg vor dem Rathaus ab.

Steinberg war im Zuge des Markts der Nachhaltigkeit eine Wette mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (Gab), Jan Ohde, eingegangen. Sie sollte während des Markts mit Hilfe der Pinneberger 45.022 Plastikdeckel – für jeden Einwohner der Stadt einen – sammeln. Steinberg gewann die Wette, da innerhalb der vorgegebenen drei Stunden 125.000 Deckel abgegeben wurden. Dennoch löste sie gestern ihren Wetteinsatz ein. „Das Thema Sauberkeit ist wichtig für unsere Stadt. Deswegen möchte ich das für eine Stunde hautnah mit erleben“, erläuterte die Bürgermeisterin.

Die beiden Müllmänner spannten sie auch gleich in die Arbeit mit ein. Spiewak erklärte ihr auch wie der Mechanismus funktioniert, um die großen Müllcontainer zu leeren. Schnell lernte die Bürgermeisterin aber auch die schwierigen Seiten am Beruf des Müllmanns kennen. „Mit dem Geruch muss man erstmal umgehen können“, sagte Steinberg. Woraufhin Spiewak lachend entgegnete: „Wir riechen schon lange nichts mehr.“ Auch von einigen Schwierigkeiten hörte die Bürgermeisterin während ihrer Tour. Zum einen würde die Arbeit der Müllmänner deutlich erleichtert werden, wenn die Gelben Säcke ausschließlich für die Sammlung der Verkaufsverpackungen genutzt würden und zum anderen gäbe es immer wieder Plastiktüten, die in der Biotonne landen.

Auch die Menge an Restmüll sei in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Etwa 8450 Tonnen wurden im Jahr 2016 abgefahren. Dagegen waren es 2013 nur 4800 Tonnen. Allerdings seien laut der Stadt in dieser Zahl einige hundert Tonnen nicht erfasst, die damals direkt zu Hamburger Anlagen gefahren wurden. „Mein Respekt gilt den Müllwerkern, die täglich Ihren Dienst im Wohle der Gesellschaft tun“, sagte Bürgermeisterin Urte Steinberg.