Müll trennen und Strom sparen

Klimawochen im Kreis Pinneberg und Stadtradeln in Rellingen: Schüler der Erich Kästner Schule nehmen teil und ziehen Bilanz

von Dietmar Vogel

28. Juni 2019, 16:00 Uhr

Rellingen | Im Zusammenhang mit den Klimawochen des Kreises Pinneberg und der Stadtradelaktion landesweit hat die Erich Kästner Schule (EKS) Rellingen Eltern und Kinder in der Zeit vom 27. Mai bis 16. Juni zu „Wochen der Achtsamkeit“ aufgerufen, um das Klima und die Umwelt zu schützen.

Schulinternen Umfragen zufolge waren die Klimawochen sehr beliebt. So haben 109 Kinder von 180 Schülern insgesamt auf Plastikverpackungen in Brotdosen verzichtet, 144 Kinder haben Müll aufgesammelt, 135 von ihnen haben daran gedacht, das Licht auszuschalten. Beim Stadtradeln haben 90 Kinder mitgemacht. Einige sind auch zu Fuß zur Schule gekommen.

Das Stadtradeln wurde im gleichen Zeitraum von der Gemeinde Rellingen organisiert. Man konnte sich als Team anmelden und Kilometer sammeln, indem jeder Einzelne seine gefahrenen Kilometer aufschrieb. Am Ende wurde alles addiert. 37 Teams aus Rellingen sind 66 751 Kilometer gefahren und haben damit neun Tonnen CO2 vermieden. Es gab 469 aktive Radelnde.

Wenn man die Strecke mit dem Auto gefahren wäre, hätte alleine die 4 b der EKS 436,1 Liter gespart. Das sind umgerechnet 566,87 Euro, 774 Kilogramm CO2. Von der EKS haben fünf Klassen teilgenommen. Die 2 a hatte die höchste Teilnehmerzahl eines Teams. Die 4 b ist mit 5451 Kilometer die meisten Kilometer aller Klassen geradelt. Beide Klassen gewinnen damit je 100 Euro für die Klassenkasse. Eine weitere Aktion war der Verkehrstag am Dienstag, 28. Mai. Es gab einen Fahrradparcours für die Dritt- und Viertklässler und einen Roller- und einen Fußgängerparcours für die Erst- und Zweitklässler.

Anschließend gab es den „Verkehrssinntrainer“ – mit einem Lenkrad und einem Bildschirm. Es musste gebremst werden, wenn Menschen über die Straße rannten. In und neben einem echten Bus wurde gezeigt, wo die Toten Winkel sind, und haben dazu einen Film geschaut. Der Verkehrstag hat uns geholfen, sicherer im Verkehr zu werden, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind.

Die Klasse 4 b hat im Heimat-, Welt- und Sachkunde (HWS)-Unterricht sehr oft Themen über den Klimawandel behandelt. Beim Thema Schleswig-Holstein ging es um den Schutz der Küsten und der Tiere und die Bedrohung durch Tourismus. Zum Thema „Bedrohte Tierarten“ haben wir besprochen, was wir besser machen können, wie nicht so viel jagen und nicht so viele Fische fangen, keine Souvenirs aus Elfenbein oder Krokodil-Leder kaufen.

Beim Thema Müll haben wir gelernt, dass man nicht so viel Müll produzieren sollte, weil das Umweltverschmutzung ist. Zum Thema Strom haben wir gelernt, dass man eher grünen Strom verwenden soll und dass man allgemein Strom sparen soll.

Zum Thema Klimawandel wurden in der 4 b Umweltplakate und Lapbooks gebastelt, damit die anderen Kinder der EKS sehen, wie schlecht es der Erde geht und damit sie sie schützen. Klimawandel bedeutet, dass die durchschnittliche Jahrestemperatur an einem Ort durch zu viel CO2 ansteigt. Dadurch können die Pole schmelzen, der Meeresspiegel steigen und einige Tiere haben keinen Lebensraum mehr. Es kann auch vorkommen, dass es Naturkatastrophen wie Dürreperioden oder Überschwemmungen gibt.

Eine Gruppe hat ein Spiel gemacht, bei dem man den Müll wegwerfen muss. Andere haben Dinge aufgeschrieben, wie man die Erde schützen kann. Man sollte nicht so oft mit dem Auto fahren, eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Man kann Regenwasser in Regentonnen sammeln, um die Pflanzen zu gießen. Im Supermarkt keinen Verpackungsmüll mitkaufen und wenn möglich, Obst und Gemüse anbauen. Papiertüten oder Stoffbeutel nutzen. Eher duschen als baden. Bambuszahnbürsten nutzen. Licht immer ausschalten. Alles tragen, bis es dreckig ist und Waschmaschine vollfüllen. Müll trennen. Keine Lebensmittel verschwenden. Recyceln und wiederverwenden. Geräte nicht nur auf Standby, sondern ganz ausschalten. Strom sparen.