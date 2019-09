Motorradfahrer suchen den Schutz von oben

Avatar_shz von Andrea Stange

16. September 2019, 16:32 Uhr

Haselau/Haseldorf/Uetersen | „Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann“. Das ist der mahnende Gedanke im Hinterkopf der Motorradfahrer, denn oft genug ist eine unfallfreie Fahrt auf dem Krad einfach nur vom Glück abhängig. Dafür brauchen sie auch den Schutz „von oben“ den sie beim alljährlichen Haselauer Motorrad-Gottesdienst suchen.

In diesem Jahr steht der Korso von Uetersen zum Haseldorfer Hafen zum 20. Mal auf dem Plan des gut organisierten Teams bestehend aus Ralf Becker, Michael von Malottki, Joachim und Petra Kähler, Heiner Riewesell, Klaus Tempel und Horst Ermeling so wie dem Haselauer Pastor Andreas Petersen. Am Sonntag, 22. September beginnt der grüne Motorrad-Gottesdienst wie immer mit einem zünftigen Biker-Frühstück um zehn Uhr bei Edeka-Ermeling an der Gerberstraße 3 in Uetersen.

Gegen 10.45 Uhr startet der Motorradkorso dort unter dem Geleit der erfahrenen Motorradfahrer aus dem Organisationsteam und der Polizei mit Kurs nach Groß Nordende, dann nach einer Schleife über Kurzenmoor zurück über den Rosengarten und die Drehbrücke nach Haselau, über Moorrege nach Appen-Etz und von dort über Holm und Hetlingen zum Hafen in Haseldorf.

Die Ankunft ist dort gegen 12 Uhr geplant, wo sich die Motorradfahrer mit Würstchen und Fischbrötchen von Peter Bock stärken können. Das gilt natürlich auch für die anderen Gäste, denen geraten wird, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen, da es am Hafen keine Parkmöglichkeiten für Autos gibt.

Rund 15 Freiwillige des Organisationsteams werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen und bei der Absicherung helfen. Etwa um 12.30 Uhr beginnt die Motorrad-Andacht unter der Leitung von Pastor Petersen. Für coolen Blues mit Highwaysongs sorgen Boris Grimm am Keyboard, Bo Stockfleth am Bass und die Sängerin Hannah Schlewitt. Vor und nach dem Gottesdienst gibt es Musik von DJ Horst von Glahn mit „Hucky’s Disco“.