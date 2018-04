Morgen skaten unter der Brücke

von Florian Kleist

20. April 2018, 18:02 Uhr

Morgen können Interessierte an einem Skate-Kursus teilnehmen: Volker Lux, der schon öfter solche Kurse angeboten und 2016 eine Skatehalle in der Dingstätte betrieben hat, veranstaltet die Aktion unter der Hans-Hermann-Kath-Brücke (Hochbrücke). Von 15 bis 17.30 Uhr können die Teilnehmer auf den Boards durch die Gegend flitzen, Lux gibt dabei Hilfestellung. Er selbst stellt Skate- und Longboards sowie Schützer zur Verfügung, nur Helme müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Der Kursus kostet 30 Euro, wer anschließend Equipment kaufen möchte, erhält einen Gutschein von Lux. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist per E-Mail möglich.>

skateschool@subvert.de