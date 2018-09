Morgen ist Bürgermeisterwahl

von René Erdbrügger

08. September 2018, 16:04 Uhr

In Pinneberg ist am morgigen Sonntag Bürgermeisterwahl. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale in der Kreisstadt geöffnet. Aktuell sind 34 239 Pinneberger wahlberechtigt. Außer Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) tritt Herausforderer Jitendra Sharma (parteilos) an. Die ersten Ergebnisse sollen laut Wahlsachbearbeiterin Kathrin Goldau schon gegen 18.20 Uhr vorliegen. Wer Lust hat, kann an der öffentlichen Präsentation des vorläufigen Wahlergebnisses im Ratssitzungssaal der Stadt Pinneberg, Bismarckstraße 8, teilnehmen. Los geht es um 18 Uhr. Die beiden Kandidaten werden vor Ort sein.