Mord und Totschlag mit Wortwitz

Die Mafia, Rotbauchunken und ein Mann im Fundament: Der Autor Krischan Koch stellte im Bücherwurm seinen neusten Krimi vor

von shz.de

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

„Pannfisch für den Paten“ ist das neueste Werk des Hamburger Schriftstellers Krischan Koch, das er den 100 Zuhörern in der Buchhandlung „Bücherwurm“ während einer Autorenlesung vorstellte. Der Ort des Geschehens, Fredebüll, existiert nicht in der Realität, auch deren Bewohner sind fiktiv. Doch regelmäßige Leser von Kochs Küstenkrimis haben die Charaktere inzwischen ins Herz geschlossen und ihnen mit Fantasie ein wahrscheinlich wenig schmeichelhaftes Aussehen gegeben.

„Pannfisch für den Paten“ ist bereits der sechste Roman Kochs, in dem der Polizei-Obermeister Thies Detlefsen sich mit mörderischen Gräueltaten in dem sonst so typisch provinziellen Kaff Fredebüll, irgendwo in der Nähe Husums gelegen, beschäftigen muss. Außer dem eigentlichen, höchst kriminellen Geschehen wird das normale Dorfleben ausgiebig entweder im Friseursalon Alexandra oder im Stehimbiss „De hidde Kist“ von Wirtin Antje thematisiert: Dort sind Detlefsen, Althippie Bounty, Landmaschinenverkäufer Paulsen und Klaas der Postbote Stammgäste und haben den Finger stets am Puls des Weltgeschehens und des Dorflebens.

Koch lebt in Hamburg und einen Teil des Jahres auf Amrum. Kein Wunder also, dass er sich als Kulisse seiner Bücher die Westküstenregion Schleswig-Holsteins ausgesucht hat. Er hat den Menschen dort genau aufs Maul geschaut, die Sprache der Romanfiguren ist nicht Schriftsprache sondern aufgeschriebenes gesprochenes Wort: keine gestelzten Konjunktive, sondern abgehackte Wörter, halbfertige Sätze, derbe Umgangssprache. Sie fallen einander ins Wort – wie normale Gespräche eben geführt werden.

Im aktuellen Roman nimmt Koch die Thematik um die Windkraft aufs Korn. Zehn Rotoren sollen im Dorf installiert werden, das ruft sowohl Befürworter als auch erbitterte Gegner auf den Plan. Letztere wollen den Lebensraum der dort vorkommenden Rotbauchunke schützen.

Gewürzt wird jeder Roman Kochs mit einem typischen Filmgenre. Dieses Mal steht die Mafia im wahrsten Sinne des Wortes Pate für das begleitende Geschehen. Aber was hat die Mafia mit Fredebüll zu tun? Zumindest typisch wäre da der Mord an Klaas’ Bruder Norwin, der samt seiner Moto Guzzi im Fundament einer Windkraftanlage gefunden wird.

Koch, der auch für den NDR Filmkritiken schreibt, legt viel Wert auf genaue Beschreibungen, um dem Leser die Atmosphäre oder Spannung einer Situation vermitteln zu können. Keine langweiligen Detailaufzählungen, sondern meist witzige Bemerkungen, die wie Nebensächlichkeiten daherkommen. Der Leser darf sich auf Spannung und Kurzweil freuen. Gekonnter Wortwitz sorgt dafür, dass der Roman, selbst im stillen Kämmerlein gelesen, so manches amüsiertes Lächeln garantiert.







