Monster-Trucks in Pinneberg Nord

von René Erdbrügger

26. Juli 2018, 12:13 Uhr

Was für ein Spektakel: Am Sonntag, 5. August, gastiert „Trabers Monstertruck- und Stuntcar-Show“ auf dem Famila-Gelände in Pinneberg Nord. Darauf weist Stadtmanager Dirk Matthiessen hin. „Der Name Traber ist einer der berühmtesten Artisten-Familien-Namen weltweit“, sagt der Citymanager. Die Artisten werden mit ihren Motorrädern über Autos springen, durch Feuerbarrikaden rasen oder mit Autos auf zwei Rädern fahren oder einen Zusammenstoß provozieren. Höhepunkte der Show sind aber die Auftritte der gigantischen Trucks. Start ist um 11 Uhr. Kinder von vier bis 14 Jahre zahlen zwölf Euro, Erwachsene 17 Euro.