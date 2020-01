Künstlerin Kristin Damaschke möchte mit ihrer Ausstellung im Elbmarschenhaus die Würde der Natur zeigen

Avatar_shz von Andrea Stange

22. Januar 2020, 10:42 Uhr

Haseldorf | „Was für ein enorm schönes Bild“, entfuhr es Gisela Wagner überwältigt beim Anblick des Gemäldes „Marrakesch“ von Kristin Damaschke bei der neuen Sonderausstellung „Momente in Acryl“ im Elbmarschenhaus. „Es wirkt beruhigend auf mich, entschleunigend und steckt doch so voller Kraft und Dynamik“, so Wagner. Sie sei nicht nur ein Fan von Damaschke sondern auch eine aufmerksame Schülerin der großartigen Künstlerin, erzählt sie und fügt hinzu, „ihre Bilder geben Kraft für den Alltag“.

Auch die Stationsleiterin des Hauses, Edelgard Heim, war ganz begeistert von den „frischen, hellen, fröhlichen und auch besinnlichen Bildern“ der Kunst-Therapeutin und Medienmanagerin aus Rellingen. Zur Begrüßung der Künstlerin und der Gäste bei der Vernissage sprach Heim ihre Freude aus, dass es nach drei Jahren nun endlich mit der Ausstellung der Bilder, die von der „Schönheit und dem Licht des Augenblicks“ erzählten und die große „Freude des Spiels und der Liebe zur Unvollkommenheit“ widerspiegelten, geklappt hätte.

„Wir sind auch für die nächsten Jahre ausgebucht“, so Heim über die bei vielen Künstlern begehrte Galerie. Der Licht durchflutete Raum im Elbmarschenhaus, umgeben von der kargen Marsch im Winter strahlt Ruhe aus, die sich auch auf sie übertragen hätte, wie Damaschke erzählt. Spontan hätte sie ihre ursprüngliche Idee, bunte Bilder zu hängen verworfen und sich für ihre Bilder in hellen Pastell- Farben mit Goldelementen entschieden. Sie gehe in der Kunst gerne ihrer Stimmung spontan nach, wobei sie eine „tiefe Dankbarkeit und Ruhe“ erfahre. Die „Ergriffenheit von der Kraft und Schönheit der diversen Landschaften so wie von der Würde der Natur“ hätte sie auf eine Seereise quer durch die Welt geschickt, berichtet die vielschichtige Künstlerin. Auf ihren meist abstrakten Bildern in einer Mixed Media Technik in verschiedenen Schichten auf Leinwand zeigt sie eine von der Natur inspirierte „Veränderungskunst“. Sie sei in ihren Bildern auf der „Suche nach der Menschlichkeit in uns“, so die Ruhe und Heiterkeit ausstrahlende Damaschke.

Die Ausstellung mit den Kunstwerken von Kristin Damaschke ist noch bis Sonntag, 1. März, im Elbmarschenhaus an der Hauptstraße 26 in Haseldorf zu den regulären Öffnungszeiten des Hauses von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Für Menschen, die selber gerne einmal ihre Kreativität entdecken möchten, bietet Damaschke zusätzlich am Sonnabend, 25. Januar, von 10 Uhr bis 12 Uhr einen Kursus für Kinder (gerne auch in der Begleitung ihrer Eltern) im Elbarschenhaus an. Auch jung gebliebene Erwachsene sind eingeladen, teilzunehmen. Das Angebot trägt den Titel „Ausdrucksmalen für Kinder – freies Spiel mit Farben“. Die Teilnahme ist kostenlos, aber da es nur eine begrenzte Zahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Dazu ist Heim unter Telefon (0 41 29) 9 55 49 12 oder über Mail an edelgard.heim@llur.landsh.de erreichbar.