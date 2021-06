Kreis Pinneberg in Kürze : Mörder erhält lebenslange Haftstrafe +++ Keine Baumschutzsatzung für Pinneberg +++ Schenefeld plant Weihnachtsmarkt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 19. Juni wichtig ist.

Itzehoe/Elmshorn Am 23. September vergangenen Jahres zerstörte Maxim R. in Elmshorn zwei Leben. Eins war sofort beendet: Viktor W. starb im Alter von 32 Jahren an den Folgen mehrerer brutaler Hiebe mit einer Eisenstange, die seinen Schädel zertrümmerten. Das andere ist das Leben von Maxim R. selbst: Die Große Strafkammer des Landgerichts Itzehoe verurt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.