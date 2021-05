Voting des Tages : Möglicher Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. Mai 2021, 18:00 Uhr

Die Aufstiegs-Entscheidung in der 2. Fußball-Bundesliga ist komplett vertagt – beim Herzschlag-Finale am kommenden Sonntag spielt der Hamburger SV aber keine Rolle mehr. An einem hochemotionalen und ereignisreichen vorletzten Spieltag verpassten es sowohl der VfL Bochum als auch Holstein Kiel, den Bundesliga-Aufstieg zu sichern. Die SpVgg Greuther Fürth, derzeit auf dem Relegationsplatz, könnte sogar beide noch abfangen. Rang drei haben die Franken zudem sicher, da der HSV wie Fortuna Düsseldorf keine Chance mehr auf die Relegation hat.

Wir fragen daher heute:

Möglicher Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel – wie stehen Sie dazu? Das wäre großartig für Kiel, SH und den Norden. Ich bin zwiegespalten. Für SH wäre es klasse, die Liga zu halten wäre aber sehr schwer. Gar nichts, die Mannschaft hat in der Bundesliga nichts zu suchen. zum Ergebnis

