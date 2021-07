Voting des Tages : Modellprojekte: Wieder Partys in drei Discos in Schleswig-Holstein möglich – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

26. Juli 2021, 18:00 Uhr

Im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts sind am Samstag in drei Diskotheken in Schleswig-Holstein wieder Partys ohne Masken und Abstand möglich gewesen Innerhalb von vier Wochen dürfen das „Joy“ in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), das „Horizon“ in Oldenburg in Holstein und das „Bootshaus“ in Flensburg jeweils drei Abende veranstalten. Zwar können Discos im Land seit Ende Juni generell wieder öffnen – aber nur mit Maskenpflicht und für maximal 125 Personen.

Wir fragen daher heute:

Modellprojekte: Wieder Partys in drei Discos in Schleswig-Holstein möglich – wie stehen Sie dazu? Das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das ist der falsche Zeitpunkt, da die Corona-Zahlen gerade wieder steigen. Die Öffnungen hätten schon früher kommen müssen. zum Ergebnis

