Mobilitätswende: Ein Siebtel weniger Autos in der City

03. November 2020, 13:16 Uhr

Hamburg | Das kommt für viele staugeplagte Zeitgenossen wohl überraschend: In Hamburg wird immer weniger Auto gefahren – und das schon vor der Corona-Krise. Das Verkehrsaufkommen lag 2019 um 3,5 Prozent unter dem des Jahres 2000. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der grünen Bürgerschaftsabgeordneten Rosa Domm hervor.

Die Abnahme ist umso erstaunlicher, da die Metropole in dem betrachteten Zeitraum um 130 000 Einwohner gewachsen und die Zahl der angemeldeten Kfz um gut 100 000 gestiegen ist. Dennoch setzen sich die Hamburger laut Statistik immer seltener hinters Steuer, vor allem, wenn sie sich auf den Weg in Richtung Innenstadt machen. Nach den Angaben verringerte sich der Autoverkehr werktags in der City (Ring 1) um satte 14,9 Prozent, in der Kernstadt des Rings 2 um knapp elf Prozent. Auf den anderen Stadtstraßen ging das Kfz-Verkehrsaufkommen um acht Prozent zurück. Allerdings gilt der Trend nicht überall. Auf den Autobahnen und den Straßen an den Landesgrenzen rollten seit 2000 sieben Prozent mehr Pkw und Lkw – offenkundig eine Folge der weiterhin zunehmenden Pendler- und Güterverkehre.

Rosa Domm sieht die grüne Verkehrspolitik bestätigt. Der Langzeittrend mache deutlich, „dass die Mobilitätswende in voller Fahrt ist“, sagte sie. „Durch weniger motorisierten Verkehr in der Stadt gewinnen wir alle – mehr Mobilität, mehr Sicherheit, bessere Luft und weniger Lärm.“ Sie bekannte sich zum Ausbau des Radverkehrs und des HVV-Angebots sowie zu einer weiteren Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt. Geht es nach der Grünen-Politikerin, soll die Mobilitätswende auch das Umland ergreifen: „Wir müssen die Metropolregion Hamburg mitdenken und zukunftsfähige Lösungen für den Wirtschaftsverkehr entwickeln.“