Mitreißende Freude am Gesang

Gospelchor „Young Spirits“ sorgt für volle Osterkirche / Leiter Sören Schröder bekannt von „Hamburg singt“

von shz.de

13. November 2018, 17:41 Uhr

Bis kurz vor Beginn des Konzertes des „Young Spirits Gospel Chors“ standen noch Besucher in der Schlange an der Abendkasse der Osterkirche in Kummerfeld, um eine der begehrten letzten Eintrittskarten zu ergattern. Am Ende mussten die Organisatoren um Heidi Guhr vom Kummerfelder Kulturkreis („kukuk“), der die Veranstaltung organisiert hatte, doch einige der Wartenden wieder nach Hause schicken. Das Gotteshaus war bis auf den letzten Stehplatz gerappelt voll, als Sören Schröder, Leiter der „Young Spirits“ eintrat und den Raum mit den ersten Tönen von „The Rose“ am Keyboard erfüllte.

Sofort sprang der Funke aufs Publikum über von dem bodenständigen, sympathischen sowie humorvollen Macher von „Hamburg singt“. Zwischen den vordersten Stuhlreihen wartete schon Christin Wrage, die als erste solistische Vokalistin mit ihrer geschulten, ausdrucksstarken Stimme in Schröders Spiel einstieg. In Strophe zwei des gefühlvollen Countrysongs von Leann Rimes kam Anna Kluge dazu. Danach füllte sich der Saal mit der Stimmgewalt des gesamten Chores, als alle Sänger nach und nach eintraten und in den Gesang einstimmten. Ein grandioses Klangerlebnis mit einer hervorragenden Akustik bis hoch hinauf in die moderne Holzkuppel sowie den fantastischen Stimmen der Choristen voller Hingabe und Leidenschaft. Da war die Gänsehaut schon in den ersten Minuten vorprogrammiert.

Im zweisprachigen Song „Ich kenne nichts“ von Xavier Naidoo legte der zurzeit einzige männliche Sänger Matthias Gehrke ein bravouröses Solo hin. Für seinen sanften, klangvollen Tenor erhielt er tosenden Applaus und Beifallsrufe.

Zu „Dance with somebody“ von Mando Diao gab es überraschende Unterstützung mitten aus den Reihen des Publikums: Lukas Drop, normalerweise neben Gehrke zweiter Tenor, pausiert gerade aus beruflichen Gründen, wird den Chor aber in absehbarer Zeit wieder unterstützen. Er saß im Publikum und gab spontan eine Kostprobe.



Großes Spektrum im Repertoire





Das Repertoire der „Young Spirits“ umfasst ein großes Spektrum verschiedener Stilrichtungen. Außer den typischen Gospelsongs singt der Chor Balladen, Popsongs in neuem Arrangement und viele selbstkomponierte Stücke des Chorleiters. Schröder bezeichnet die Mischung als „Contemporary Gospel“, modern und zeitgenössisch.

Dass die „Young Spirits-Choristen“ auch klassischen Gospel können, zeigten sie auf eindrucksvolle Weise mit dem Song „Joshua fit the battle of Jericho“. Die Zuschauer fühlten sich geradewegs in eine amerikanische Südstaaten-Kirche entführt. Schröder reißt die Menschen mit und bringt alle zum Singen und zum Lachen. „Er hat die Zeichen der Zeit gepackt mit ,Hamburg singt’, ganz Schleswig-Holstein singt“, sagte Organisatorin Guhr. Und: „Seine gute Laune springt rüber.“

Renate Schultze aus Pinneberg und Petra Pollok aus Appen waren genauso begeistert. Die beiden Freundinnen hatten sich für den Konzertbesuch verabredet. „Es war sehr lebendig und der Chorleiter vermittelt so viel Freude“, sagte Schultze. Ihre Freundin fügte hinzu: Schröder bringe die Freude am Singen so gut rüber. „Und sein Humor, der sprüht einfach rüber.“ Von den Einnahmen des Abends spendet der „kukuk“ 400 Euro für die klassische Musik in der Osterkirche. „So helfen alle Zuschauer mit, dass die Kirchenmusik profitiert“, sagte Guhr. Für 2019 hat der „kukuk“ bereits wieder ein neues vielfältiges Veranstaltungsprogramm in Vorbereitung.