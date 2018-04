Mitgliederschwund bei der DLRG

Zahl sank innerhalb eines Jahres von1080 auf 1028 / 467 Schwimmabzeichen im Jahr 2017 / Deutlich mehr geleistete Wachdienste

27. April 2018

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Pinneberg setzt auf Kontinuität. Während der Jahreshauptversammlung wurden der Vorsitzende Roland Wiebicke, der Technische Leiter Oliver Quak, sein Stellvertreter Jan Otte und der Leiter Verbandskommunikation, Nils Warnecke, wiedergewählt. Neu im Vorstand ist dafür Andrea Lademacher-Sander als Schatzmeisterin. Der Jugendvorsitzende Maik Göttsche sowie seine Stellvertreterinnen Katharina Kirschnick und Laura Roschmann wurden in ihren Ämtern bestätigt.

In den beiden kommenden Jahren will die DLRG in die Ausstattung investieren. In diesem Jahr soll ein neuer Jugendbus angeschafft werden. Zudem stimmten die Mitglieder der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs zu, das im kommenden Jahr beschafft werden soll. Ein zentrales Thema wird in diesem Jahr zudem die Mitgliedergewinnung sein. Deren Zahl sank im vergangenen Jahr von 1080 auf 1028 Personen. 432 Erwachsene sowie 595 Kinder und Jugendliche gehören der Pinneberger DLRG aktuell an.

Weniger Mitglieder, steigendes Arbeitspensum – der Blick zurück ins vergangene Jahr zeigte: „Wir haben die Zahlen für die Schwimmabzeichen in 2017 noch einmal gesteigert, trotz der Sperrzeiten des Schwimmbads“, berichtete Quak. Insgesamt unterrichteten die 60 Ausbilder in 1477 Stunden 467 Teilnehmer im Pinneberger Schwimmbad. Laura Roschmann mit 87,50 Stunden, Dino Kröger mit 80 Stunden und Janina Eggers mit 72 Stunden wurden als engagierteste Ausbilder ausgezeichnet.

Auch beim Wachdienst legten die DLRGler deutlich zu. Im Pinneberger Hallenbad wurden 742,5 Stunden von den zwölf Wachgängern abgeleistet. Im vergangenen Jahr waren es noch 581 Stunden – mit 15 Wachgängern. Bei fünf Wachen in Kollmar kamen 1080 Stunden zusammen. Zur Regattenabsicherung wurden weitere 1020 Stunden investiert. Besonders hoch war die Nachfrage nach dem Nivea Kindergartenprojekt. Insgesamt nahmen 433 Kinder von drei bis zehn Jahren Teil. Die drei Ausbilder leisteten 116 Ausbilderstunden und legten den Fokus auf die beiden Themen „Gefahren des Winters“ sowie „Wir machen wasserfest“.

Henning Fuchs, ehemaliger Leiter der Stadtwerke Pinneberg, wurde für seine aktive Förderung der DLRG-Arbeit die höchste Auszeichnung des DLRG-Landesverband Schleswig-Holstein überreicht. Andrea Lademacher-Sander, Caroline Otte und Roland Wiebicke erhielten das Verdienstabzeichen in Silber, Yvonne Becker und Tim Conzelmann in Bronze.