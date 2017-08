Genehmigung für Erdhaufen fehlt : Mitarbeiter des Quickborner Bauhofs entsorgten Grabenaushub am Waldrand

vergrößern 1 von 2 Foto: Oden-Behrendt 1 von 2

Quikcborn | Es war Mai, als die Quickbornerin Gisela Oden-Behrendt ihren Augen nicht trauen wollte: „Ich war unterwegs zur Vorbereitung einer Wanderung“, sagte die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. Am Waldrand des Königsgehölzes bei Sandfort lag plötzlich ein riesiger Haufen Erde, der wenige Tage zuvor dort noch nicht gewesen sei. Das Erdreich war zu einem Hügel zusammengeschoben worden, der das Volumen von 30 Kubikmetern deutlich überstieg. „Ab dieser Menge ist unter anderem eine Genehmigung zum Abtransport notwendig“, sagte Oden-Behrendt. Zudem sei der Boden sehr nass gewesen. „Da liefen eisenbraune Rinnsale heraus, die sich ihren Weg Richtung Pinnau suchten“, erinnerte sich die Naturschützerin. Ihren Weg habe sie an der Stelle kaum fortsetzen können. „Ich sank knietief ein“, fügte sie an. Doch es soll nicht nur ein Haufen Erde gewesen sein: „Teile eines Staubsaugers, Flaschen und Scherben, Plastikteile, Kabelreste und Bauschutt ragten aus der Oberfläche“, berichtete die Quickbornerin. Der „Übeltäter“ war schnell gefunden: Mitarbeiter des Quickborner Bauhofs hatten Grabenaushub aufgeschüttet. „Vermutlich muss man das im Zusammenhang mit der Verordnung sehen, die eine Versiegelung des Bodens der Verwertungsanlage für Gartenabfälle an der Ulzburger Landstraße verlangte“, sagte Oden-Behrendt. Denn dorthin habe bislang auch der Bauhof seinen Grünmüll gebracht.

Doch seit der Schließung der Anlage sei das so einfach nicht mehr möglich. Seitdem können Quickborner jeden zweiten Sonnabend private Grünabfälle dorthin bringen und in die vom Umwelt-Service Nord (USN) bereitgestellten Container werfen. Was jedoch mit Mehrkosten verbunden ist: Eine Kofferraumladung kostete zuvor 4,50 Euro, jetzt werden acht Euro fällig. „Die Bürger müssen nun für ihre Entsorgung mehr bezahlen und der Bauhof kippt seinen Abfall einfach in die Landschaft?“, sagte Oden-Behrendt empört. Ihre Nachfrage bei der Unteren Naturschutzbehörde im Juli hatte ergeben, dass der Erdhaufen „zeitnah“ beseitigt werden solle. Doch er liegt immer noch dort.

Uwe Scharpenberg, Fachbereichsleiter Tiefbauten und Kommunalbetriebe im Quickborner Rathaus, kann den Ärger verstehen: „Das hätte nicht passieren dürfen und wird auch nicht wieder vorkommen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Von Abfällen wisse er jedoch nichts. „Möglicherweise ist der Unrat erst danach dazugelegt worden und wurde vom Bauhof wieder entfernt“, mutmaßte er. Denn die Bodenproben seien unbedenklich gewesen. „Es handelt sich hier um Mutterboden, der nicht auf eine Deponie gebracht werden muss“, sagte Scharpenberg. Dieser könne zur Landschaftsgestaltung, für Lärmschutzwälle oder Absackungen verwendet werden. „Wir stehen im Kontakt mit der Umwelt- und der Abfallbehörde, um den Verbleib des Erdreichs zu klären“, fügte er an. Eine Genehmigung für die Beseitigung muss laut Kreissprechers Oliver Carstens aber auf jeden Fall eingeholt werden. „Wenn es für den Grabenaushub keine Verwendung gibt und er woanders aufgeschüttet wird, gilt die Erde als Abfall, der illegal entsorgt wurde“, sagte Carstens.

von Ute Springer

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:00 Uhr