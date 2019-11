Mit viel Herzblut garniert

Hasloher Lichterfest verbindet Tradition mit Moderne / 600 Besucher am Wochenende

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 16:05 Uhr

Hasloh | Man nehme eine beliebte gewachsene Tradition, füge neue Ideen hinzu und garniere das Ganze mit viel Herzblut und einer Prise Überraschungen. So ähnlich könnte das feine Rezept von Mahnia Enns und Janina Pleitner vom Schulverein der Peter-Lunding-Schule in Hasloh lauten. Das von ihnen federführend organisierte Lichterfest zog am Sonnabend rund 600 Besucher an: Schüler, Lehrer, Ehemalige, Geschwister, Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn aus Hasloh sowie den umliegenden Gemeinden trafen sich, um in dem romantischen vorweihnachtlichen Schulhofs-Markttreiben vor der Kulisse des denkmalgeschützten Traditionsgebäudes mit den bunt beleuchteten Fenstern miteinander zu klönen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Unter den Besuchern waren auch Hildegard Schmidt und Gerda Anriechert. Die beiden Seniorinnen wurden 1946 in Hasloh geboren und 1952 zusammen in die erste Klasse der zu dem Zeitpunkt gerade neu eingeweihten Peter-Lunding-Schule eingeschult. Noch heute treffen sie sich alle zwei Monate mit vier weiteren ehemaligen Klassenkameradinnen, zwei aus Hasloh sowie zwei aus Quickborn, zum gemeinsamen Frühstück und Kartenspielen. „Wir sind neun Jahre hier zur Schule gegangen. Das war noch eine Volksschule“, erinnert sich Anriechert. „In der Aula stand ein großer Schultütenbaum. Da konnte man sich eine aussuchen“, ergänzt Schmidt und ihre Augen leuchten dabei, als sähe sie den Baum noch heute vor sich. Ein Lichterfest gab es damals nicht, aber den Laternenumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr. „Zu Weihnachten wurde in den Klassen gefeiert“, erzählt Schmidt weiter und Anriechert fügt hinzu: „Danach gingen die Eltern zum Tanzen ins Landhaus Schadendorf und die älteren Schulkinder durften das erste Mal mitkommen.“

Seit ihrer eigenen Schulzeit haben die beiden Damen kein Fest in ihrer Schule ausgelassen. Die junge Generation tritt in ihre Fußstapfen: Lilli Kinder geht in die neunte Klasse in die Julius-Leber-Schule in Hamburg. Ihre Freundin Emilia Wulf besucht die neunte im Elsensee-Gymnasium in Quickborn. Wie die Seniorinnen Schmidt und Anriechert verbindet auch die beiden jungen Mädchen die gemeinsame Grundschulzeit in Hasloh. „Rumstöbern und schauen, was sich verändert hat“, ist für Lilli der Grund, die Feste ihrer ehemaligen Schule zu besuchen. „Man kann Freunde treffen“, ergänzt Emilia. Das gehört einfach zu Hasloh und dem dörflichen Leben dazu, darüber sind sich Alt und Jung einig. Und wenn sie sich in ein paar Jahren ans Lichterfest 2019 erinnern, dann sicherlich außer an die netten Gespräche, die stimmungsvolle Atmosphäre sowie die Gerüche der süßen und herzhaften Leckereien vor allem an das gemeinsam gesungene Lied „Lichterkinder“. Die Schüler, Lehrer und Schulvereinsmitglieder verwandelten mit ihrer Darbietung den Schulhof in eine Konzertarena mit Gänsehautfaktor. Jedes Kind trug in seiner Hand ein bunt beklebtes beleuchtetes Teelicht-Glas. Die Eltern wurden von Schulleiterin Julia Fietz gebeten, mit ihren Handys Sternlichter in den Himmel zu schicken. Zum krönenden Abschluss hatten Enns und Pleitner einen Feuerschlucker beauftragt