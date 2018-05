Mit viel Elan in die neue Saison gestartet

von Ulf Marek

02. Mai 2018, 13:23 Uhr

Die Tennis-Abteilung des SV Hörnerkirchen hat sich aus dem Winter zurückgemeldet und ist nun in die neue Saison gestartet. Eingeladen zur offiziellen Saisoneröffnung, die auch Gelegenheit zum „Schnuppern“ bot, waren Mitglieder einschließlich Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde sowie Nichtmitglieder. Vertreten war auch die Jugendabteilung, die sich Spaß und spannende Spiele von dem lockeren Sportevent versprach. „Wir suchen dringend Verstärkung“, erklärte Jugendwartin Annemarie Wiegand (kleines Foto) gegenüber dieser Zeitung.

„Aktuell erscheinen etwa zwölf Jugendliche zum Training. Es könnten gern ein paar mehr sein.“ Nach dem besonderen Reiz des Tennissports gefragt muss die Jugendwartin nicht lange überlegen: Man werde in vielfacher Weise beansprucht, müsse schnell und reaktionsschnell sein: Das sei eine besondere Herausforderung. Der Tennis-Nachwuchs trifft sich laut Wiegand aber nicht nur zum sportlichen Vergleich, sondern auch zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten. So fährt er beispielsweise nach Hamburg-Rothenbaum, um dort Tennis-Assen über die Schulter zu schauen oder laufen Schlittschuh. „Wir sind eine wirklich tolle Gemeinschaft“, so die Jugendwartin. Bei Punktspielen mischt die Jugendabteilung nicht mit: Dazu sind sie einfach zu wenig Mitglieder.

Annemarie Wiegand ließ sich vor etwas mehr als einem Jahr in das Amt der Jugendwartin wählen. Damit erfüllte sie ein Versprechen, dass sie bereits zuvor auf der Jugendversammlung gegeben hatte, nämlich als Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und dem Vorstand zu agieren.

„Diesen Posten haben wir lange nicht besetzen können – und deshalb sind wir ausgesprochen froh“, berichtete der Vorsitzende Volker Gadewoltz. Wiegand sei allgemein beliebt, ideenreich und ansteckend fröhlich.

Kinder und Jugendliche, die sich gern der Tennis-Jugendabteilung anschließen möchten, haben Gelegenheit, unter der Rufnummer (01 76) 84 2523 67 mit der Jugendwartin Annemarie Wiegand in Kontakt zu treten. Foto: si