Mit unserer Zeitung zum großen Weihnachtskonzert

von Florian Kleist

19. Oktober 2018, 18:27 Uhr

Das ist ein absolutes musikalisches Highlight in der Vorweihnachtszeit: Die Elmshorner Nachrichten – wie diese Zeitung Teil des A. Beig-Verlags – und die Sparkasse Elmshorn präsentieren am Donnerstag, 29. November, ein großes Weihnachtskonzert in der Krückaustadt. Der weltberühmte Knabenchor St. Petersburg unter der Leitung von Dirigent Vadim Ptscholkin wird die Besucher in der St. Nikolai-Kirche am Alten Markt mit auf eine musikalische Reise nehmen. Im Repertoire haben die Gäste aus Russland nicht nur die schönsten deutschen Weihnachtslieder, sondern auch Opern-Arien und Volkslieder. Jedes Jahr wählt Dirigent Ptscholkin aus seinen 400 Kindern der Chorschule 40 aus, die vor Weihnachten auf Deutschland-Tournee gehen.

Zudem dürfen sich die Musikliebhaber auf das Peters Quartett freuen. Sie werden unter anderem Werke altrussischer Meister des 12. und 13. Jahrhunderts vortragen.

Das Konzert in der Nikolai-Kirche beginnt um 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 26,50 Euro. Abonnenten unserer Tageszeitungen können sich freuen. Sie erhalten auf die Tickets einen Rabatt in Höhe von drei Euro. Der Vorverkauf für das große EN-Weihnachtskonzert hat bereits begonnen. Tickets gibt es in allen Kundencentern unseres Verlags, unter anderem in Uetersen, Großer Sand 1-3. Es ist montags bis freitags ab 9 Uhr geöffnet.