Mit Präzision für die Integration

Kegeln gilt unter Kennern und Fans als sogenannte Präzisionsportart. Und blickt auf eine Jahrtausend alte Geschichte zurück. Um 3500 vor Christus datiert ein von Archäologen gefundenes Kinderkegelspiel in Ägypten.

Mit professionellerer Ausstattung ging es am vergangenen Freitag zu, als die Kegelsportvereinigung Halstenbek ein Kegeln für etwa 50 in Halstenbek untergebrachte Flüchtlinge im Restaurant Dubrovnik in Pinneberg organisierte.

Bereits im November vor zwei Jahren, setzte Vereinschef Ralf Burmester ein Zeichen. „Mit der diesjährigen Aktion möchten wir die Integration der Geflüchteten weiter vorantreiben und deutlich machen, dass der Sport hierzu gute Möglichkeiten bietet“, will der passionierte Sportler sein Engagement fortsetzen. „Einige der Flüchtlinge sind bereits in den Arbeitsprozess eingestiegen und haben über die besuchten Deutschkurse einen wichtigen Schritt zur Integration vollzogen“, weiß Burmester. Und sieht sich und den Verein in der Pflicht: „Sofern diese Wege noch nicht beschritten worden sind, kann durch das Kegeln immerhin etwas Abwechslung in den Alltag gebracht werden.“

Burmester ist Gentleman genug, um auch Danke zu sagen: Außer der Werbung für den Kegelsport reicht er die Kegler-Hand an die Verantwortlichen der Gaststätte Dubrovnik, die die Kegelhalle kostenlos zur Verfügung stellten. Und weiß auch den Einsatz von Halstenbeks Flüchtlingskoordinatorin Miriam Utz zu schätzen: „Die Flüchtlinge und deren Paten, die ebenso eingeladen sind, werden bei dieser Aktion durch Frau Utz informiert.“

Burmester ist sich bewusst, dass nach der Flüchtlingswelle die Integration der Menschen eine große gesellschaftliche Aufgabe ist. Und weiß auch, Verwaltung und Politik auf seine Seite zu holen. Über die Veranstaltung seien ebenfalls Wiebke Themann (SPD, Ratsfrau und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport der Gemeinde Halstenbek) sowie der Halstenbeker Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) informiert worden. „Frau Themann hatte bereits zugesagt, dass sie sich vor Ort über die Veranstaltung informieren wird“, sieht Burmester die Integrationsaktion seiner Halstenbeker Kegelvereinigung auf dem richtigen Weg.