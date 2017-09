Bürgermeisterwahl in Schenefeld : Mit Kommentar: Küchenhof feiert ihren Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

von Tanja Plock

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Schenefeld | Gestern sollte es eigentlich ein langer Wahlabend in Schenefeld werden. Denn zunächst wurden die Ergebnisse der Bundestagswahl ausgezählt. Doch die Wahlhelfer waren schnell: So stand früh fest, dass Christiane Küchenhof Bürgermeisterin der Düpenaustadt bleibt und Constantin von Piechowski (FDP) nicht ins Rathaus einziehen wird. Im Ratssaal zitterten die Kandidaten am Abend den Ergebnissen entgegen. Minute um Minute wurde jedoch deutlicher, dass Küchenhof die Nase deutlich vorn hat. Letztlich konnte sie 8576 Stimmen (77,2 Prozent) für sich gewinnen. Von Piechowski erhielt 2542 Stimmen (22,9 Prozent). Von den 15.900 Wahlberechtigten hatten 71,5 Prozent ihre Stimme abgegeben.

Als kurz vor 21 Uhr die letzte Auszählung per Beamer an die Wand geworfen wurde, klatschten die Gäste und beglückwünschten die Verwaltungschefin. Am 1. Februar beginnen die nächsten sechs Jahre für Küchenhof. „Für mich ist es ein tolles Ergebnis“, sagte sie. Bei der vergangenen Wahl als alleinige Kandidatin habe sie ähnlich viele Nein-Stimmen erhalten wie jetzt auf den Gegenkandidaten entfielen. Deshalb sei der Ausgang „ein ganz ehrliches Ergebnis“. „Nach zwölf Jahren gibt es nicht nur Befürworter. Man muss viele Entscheidungen treffen. Das kann nicht jedem gefallen“, sagte die Rathaus-Chefin. Deshalb sei sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Dies gebe ihr Rückenwind für die anstehenden Aufgaben. „Ich möchte eine Menge bewegen. Ich bin dankbar und freue mich, weiter Bürgermeisterin dieser schönen Stadt zu sein.“

Von Piechowski bewertete die fast 23 Prozent als „Achtungserfolg“. In Richtung Küchenhof kritisierte er: „Ein beachtlicher Teil findet es nicht gut wie die Verwaltung geführt wird. Das ist einfach Fakt.“ Die 22 Prozent seien auch ein „Protestergebnis“. Küchenhof sei deshalb nun in der Bringschuld. Allerdings gestand er auch ein, dass er sich nicht durchsetzen konnte. „Mein Empfinden ist, dass der Schenefelder Zug nicht auf das Gleis der Familienstadt gekommen ist“, sagte von Piechowski. Im Wahlkampf hatte er auf das Thema Familienfreundlichkeit gesetzt. Die Mehrheit habe sich gegen seine Ideen entschieden. „Ich habe mir natürlich mehr erhofft.“ Küchenhof übe ihr Amt vor allem repräsentativ aus. „Man sieht sie jeden Tag in der Zeitung. Das ist nicht mein Verständnis. Ich wollte Inhalte platzieren.“

Zur Wiederwahl gratulierte auch der Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner: „Sie hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet“, so Stegner. „Das bestätigen die Schenefelder.“ Als stellvertretende SPD-Landesvorsitzende verstärke sie zudem die Parteispitze mit Sachverstand und kommunalpolitischer Erfahrung.

Kommentar: Starkes Ergebnis

Das Ergebnis ist eindeutig und beeindruckend: Christiane Küchenhof bleibt Bürgermeisterin der Stadt Schenefeld. Der Wahlkampf zog sich hingegen schleppend dahin. Von einem „Kampf“ kann keine Rede sein. Die Kandidaten trafen nicht einmal öffentlich aufeinander. Gegenkandidat Constantin von Piechowski kam im letzten Moment wie Kai aus der Kiste, wollte Schenefeld zur „Familienstadt“ machen. Einem Duell mit Küchenhof wollte er sich nicht stellen. Stattdessen veranstaltete er eine Radtour und wollte die Menschen zu Hause besuchen und dort von sich überzeugen. Das hat er nicht geschafft. Die Schenefelder scheinen zu wissen, was sie an ihrer Bürgermeisterin haben. Ihre Versprechen, sich um mehr günstigen Wohnraum und einen neuen Stadtkern zu bemühen, muss sie erst noch einlösen. Auf jeden Fall haben die Schenefelder Vertrauen in Küchenhof und das bisher Geleistete. Das zeigt das gute Ergebnis von 77 Prozent. Bei einem stärkeren Kandidaten wäre die Rathaus-Chefin vielleicht eher ins Schwitzen geraten. So kann sie sich dem Rückhalt der Bevölkerung gewiss sein. Ihr Werbe-Flyer war überschrieben mit dem Dank für das Vertrauen. Das gaben die Bürger an der Urne zurück.