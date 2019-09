Mit Klangschalen das Herz neu ausrichten

von René Erdbrügger

17. September 2019, 10:28 Uhr

Rellingen | Ein Gong- und Klangschalen-Konzert erwartet Interessierte am Freitag, 20. September. Los geht’s um 19 Uhr in der Rellinger Barock-Kirche, Hauptstraße 25. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Klangschalen und Gongs erzeugen, wie auch Kirchenglocken, ein einzigartiges Klangerlebnis, das zum Lauschen und Innehalten einlädt. „In dieser Ruhe kann der Zuhörer entspannen, leichter zu sich selbst finden und seine Herzensregungen wahrnehmen, vielleicht auch ein stilles Gebet sprechen“, heißt es seitens der Veranstalter. „Die Töne füllen den Raum mit wohltuender Schwingung, in der das Alltagsbewusstsein in den Hintergrund treten darf und wir uns wieder auf unser offenes liebendes Herz ausrichten können.“