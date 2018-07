Gewinn-Sommer : Mit Glück steht dieser Grill bald auf Ihrer Terrasse

In der zweiten Runde unseres Gewinn-Sommers verlosen wir einen stylischen Remundi-Grill im Wert von 995 Euro.

von moh

21. Juli 2018, 00:01 Uhr

Eine etwas andere Art des Grillens ist mit dem Remundi Holzkohlegrill Nero L84 angesagt. Zumindest, was das stylische Aussehen des Grillgerätes angeht. „Der Nero L84 ist mit seiner Rostoptik ein echter Hingucker und kann auch als Holzfeuerstelle zum geselligen Rundherumsitzen genutzt werden“, erklärt Marco Krys, stellvertretender Marktleiter des Hass und Hatje Hagebaumarkt in Rellingen, der diesmal den Wochengewinn unseres Gewinnspiels zur Verfügung stellt. Stahlgrillplatte, Edelstahl-Grillrost und Ascheeimer gehören zur Grundausstattung des 995 Euro teuren Grillgerätes, das auch mit einer stufenlosen Zuluft-Regulierung ausgestattet ist. Ein umfangreiches Zubehör kann zusätzlich bezogen werden. Zum Gewinn gehört auch der Lieferservice der Firma Hass und Hatje Hagebaumarkt. Mitarbeiter bringen den Nero L84 an den gewünschten Ort und stellen ihn auf.

Spielregeln und Teilnahme

An den sieben Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Auch online ist die Teilnahme bequem möglich: Einfach auf shz.de/gewinnsommer klicken und mitmachen. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Skulptur steht in der Barmstedter Innenstadt?

A Ein Schusterjunge

B Ein goldenes Kalb

C Die Stadtmusikanten

Als Nächstes verlosen wir einen 65-Zoll-UHD-Fernseher im Wert von 850 Euro vom Media-Markt Halstenbek.