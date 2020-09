Voting des Tages : Ministerpräsident Daniel Günther rät zu Urlaubs-Verzicht in den Herbstferien: Folgen Sie der Bitte?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

24. September 2020, 18:00 Uhr

Die Botschaft ist eindeutig: „Verzichten Sie bitte auf einen Urlaub in den Herbstferien“, sagte Daniel Günther am Mittwochmittag (23. September) in die Mikrofone der Journalisten, denen er in Kiel über die aktuelle Lage in der Corona-Krise berichtet. „So sicher wie in Schleswig-Holstein werden Sie es in kaum einer anderen Region finden.“

Passend dazu hat die Bundesregierung nun weitere Regionen in elf Ländern der Europäischen Union wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten wieder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Wir fragen daher heute:

Ministerpräsident Daniel Günther rät zu Urlaubs-Verzicht in den Herbstferien: Folgen Sie der Bitte? Ja, ich werde in den Ferien auf geplante Reisen verzichten. Ich hatte wegen der Corona-Lage ohnehin nichts geplant. Nein, ich werde meine Reisepläne trotzdem durchziehen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.