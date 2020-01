Ministerin will mehr digitale Bildung

Wie geht es den Schulen im Land? Darüber sprach Karin Prien beim Neujahrsempfang der CDU

Avatar_shz von Daniela Lottmann

08. Januar 2020, 16:30 Uhr

Elmshorn | Schulen sollen ein Ort sein, wo junge Menschen auf die Zukunft vorbereitet werden, sagt Karin Prien (CDU), Landesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in der Einleitung ihrer Rede. Eine Überraschung sei dieses Ziel nicht, gibt die Politikerin gleichwohl im nächsten Satz zu. Aber was heißt das genau: Ein Ort, an dem junge Leute für die Zukunft fit gemacht werden?

Ihre Rede hielt Prien beim Neujahresempfang der Elmshorner CDU. Getroffen haben sich die Parteimitglieder, auch aus den Nachbargemeinden, in der Dittchenbühne am Forum Baltikum. „Elmshorn ist ein Bildungsstandort“, sagte Nikolas Sölter, der den Abend moderierte, zu Beginn der Veranstaltung. Die Stadt habe hervorragende Schulen, die auch baulich in einem guten Zustand seien, zog Sölter als Fazit.

In ihrer Rede zog Prien eine ähnliche Bilanz und zeigte sich mit den Grundpfeilern schleswig-holsteinischer Schulpolitik zufrieden. So betonte die Ministerin den Ausbau der Planstellen für Lehrer unter der aktuellen Regierungskoalition. „So viele Planstellen , wie es heute in Schleswig-Holstein gibt, gab es noch nie“, sagte sie. 2000 Stellen seien geschaffen worden. Auch sei Schleswig-Holstein weit weniger vom Fachkräftemangel beim Lehrpersonal betroffen als andere Bundesländer. So machte die Ministerin die Rechnung auf, dass von 28 000 Lehrkräften nur 600 als Quereinsteiger, also Personal ohne Lehramtsstudium, an den schleswig-holsteinischen Schulen arbeiten würden. 400 davon seien außerdem an einer Berufsschule eingesetzt, wo die Herkunft aus der Praxis gäniger sei.



Alles gut an den Schulen?





In der Bildungspolitik sei es Gang und Gebe, immer wieder eine neue „Reformsau“ durch das Dorf zu treiben, sagte Prien. Mitmachen möchte ihre Partei da nicht, sagt die Ministerin, und plädierte für Besonnenheit. Gleichwohl seien bestimmte Korrekturen notwendig. „Wir haben das Schreiben nach Gehör abgeschafft, das machen wir in Schleswig-Holstein nicht mehr“, sagt sie und erhielt an dieser Stelle Applaus der lokalen Parteimitglieder. „Dinge, die nicht eingehend wissenschaftlich erprobt sind, darf man an Kindern nicht ausprobieren.“

Auch einen Ausblick konnte die Ministerin geben. So solle schon im nächsten Schuljahr das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge mehr Raum an den Schulen bekommen. „Ich möchte gerne, dass jeder Schüler in seinem Schulleben einmal eine Schülerfirma gegründet hat“, gab Prien als Beispiel. Langfristig müsse man auch bei der digitalen Bildung nachsteuern. „Wir möchten einen verpflichtenden Informatikunterricht installieren“, sagt Prien. Sie möchte die Erweiterung von EDV-Kenntnissen im nächsten Wahlprogramm aufnehmen. „Eine Grundbildung darin muss jeder mitkriegen. Da machen wir noch zu wenig.“