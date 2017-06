Region Pinneberg in Kürze : +++ Millionen für Bahnhof +++ Bildungszentrum in Kölln-Reisiek +++ Schulkinderbetreuungsverein braucht Mitglieder +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Pinneberg Mehr Geld für Schulen und Kindergärten: Das möchte die Fraktion Grüne und Unabhängige, aber sie scheiterte mit ihrem Antrag. Die Ratsversammlung stimmte für den Vorschlag der Verwaltung: Von den vom Land genehmigten Verpflichtungsermächtigungen im Pinneberger Haushalt 2017 fließen nun eine Million Euro in die Sanierung der Johann-Comenius-Schule und zwei Millionen Euro in den Bau des Bahnhofsvorplatzes Südseite. Die Grünen wollten davon eine Million Euro abzweigen. „Wir müssen uns an den Haushalt halten,“ so Dieter Tietz (SPD). Es handele sich bei dem Antrag der Grünen um Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, die es gar nicht gebe, so Torsten Hauwetter (CDU).

Kölln-Reisiek Der Rahmenplan für das in Auftrag gegebene Ortsentwicklungskonzept ist Thema während der Sitzung des Kölln-Reisieker Bau- und Planungsausschusses am Mitwoch, 28. Juni, im Gemeindezentrum, Sandfohrt 1. Dieses Konzept ist eine Voraussetzung, um für die Erweiterung der Grundschule um ein Bildungszentrum Zuschüsse zu erhalten. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr.

Hasloh Während der jüngsten Sitzung des Hasloher Schul-, Sport- und Kulturausschusses war die Idee entstanden, dem bisherigen Schulkinderbetreuungsverein (SKBV) die Aufgabe der Organisation der Ferienbetreuung zu übertragen. Im Zuge der Einrichtung der Offenen Ganztagsschule (OGTS) werden die bisherigen Aufgaben des Vereins von der Gemeinde übernommen. „Ich könnte mir vorstellen, dass dass der bisherige Verein nicht aufgelöst wird, sondern sich künftig um die Ferienbetreuung kümmert“, sagte Astrid Schacht (SPD). Allerdings setze dies voraus, dass eine ausreichende Anzahl von Eltern sich bereit erkläre, aktiv ehrenamtlich im Vorstand und im Verein mitzuarbeiten. „Ich würde mich freuen, wenn sich Eltern finden, die sich engagieren wollen“, sagte Schacht. Sie ist für Fragen und Anregungen unter Telefon (04106) 67722 zu erreichen.

Uetersen Ein Besucher des Rosariums hat am Sonntagmorgen einen Motorroller im Mühlenteich des Rosariums entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten benötigten die Hilfe der Feuerwehr, um das Moped bergen zu können. Zwei Kameraden zogen sich gegen 5.15 Uhr Wathosen an und stiegen in den Teich. Der Roller älteren Baujahrs konnte so geborgen werden. Nun werden Zeugen gesucht, die in der Nacht verdächtige Geräusche gehört oder den Vorfall sogar beobachtet haben.

Barmstedt Von Kita-Beiträgen über Straßenausbau bis zur Gleichstellungsbeauftragten: Die Barmstedter Stadtvertreter müssen sich morgen mit 20 Tagesordnungspunkten befassen. Zur Diskussion stehen unter anderem die Änderung des Flächennutzungsplans, der Bebauungsplan für das Gebiet östlich der Düsterlohe sowie der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr. Desweiteren soll beschlossen werden, welche Straßen bis 2020 ausgebaut werden sollen und ob die Kita-Beiträge ab August steigen sollen. Zu Beginn der Sitzung wird sich die mögliche neue Gleichstellungsbeauftragte vorstellen, die die Politiker gleich ernennen könnten. Die Sitzung in der Kommunalen Halle, Am Markt 1, beginnt um 19 Uhr mit einer Einwohnerfragestunde.

Wedel Der Abschluss eines Haushaltsjahres in tiefsten Steuerkrisenzeiten beschäftigt am Donnerstag, 29. Juni, die Wedeler Ratsversammlung. Unterm Strich steht beim Ergebnis des Haushalts 2013 ein Fehlbetrag von knapp 7,227 Millionen Euro. Das die Rücklagen bereits 2012 durch die massiven Gewerbesteuerausfälle aufgezehrt waren, muss die Summe unter „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ verbucht werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt den Fraktionen mit den Sitzungsunterlagen vor. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Ebenfalls auf der Tagesordnung ist eine Satzungsänderung für die Stadtsparkasse.

Hamburg Der Verfassungsschutz befürchtet einem Medienbericht zufolge, dass der G20-Gipfel in Hamburg auch Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werden könnte. Dessen Besuch in der Hansestadt werde zu einer „Protestmobilisierung“ führen, bei der nicht nur Linksextremisten aus Deutschland, sondern auch „türkische Linksextremisten und insbesondere kurdische Gruppierungen, vor allem die PKK, zusammenarbeiten werden“, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Lagebericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BFV) zum G20-Gipfel.

Schleswig-Holstein Springt die Ampel auf Gelb, heißt das für viele Autofahrer: Gas geben. In Schleswig-Holstein hat die Zahl der Rotlichtsünder den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. Gab es 2012 noch 3634 Fälle, lag die Zahl 2016 bei 3867. Und 101 der Verstöße führten zu Unfällen. Fatal ist: Der Polizei fehlt bei ihren Kontrollen die Technik, um den Katalog der verschiedenen Rotlicht-Tatbestände voll auszuschöpfen.

von shz.de

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:00 Uhr