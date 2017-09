Militärputsche und Edelsteine

vergrößern 1 von 2 Foto: Kalbow 1 von 2

Es ist um und bei das Jahr 1945. Eine junge Dame und ein junger Herr gehen gemeinsam spazieren. Höflichkeit ist hier oberstes Gebot, freundlich siezen sich die beiden. Bis sie auf dem Eis und Schnee ausrutscht, hinfällt und ihm mit dem kleinen Finger die Lippe aufschneidet. Der Beginn einer großen Liebe und einer langen, glücklichen Ehe.

Denn die junge Dame ist Hanne-Lore Baumann und bietet ihrem damaligen Begleiter und heutigem Ehemann als Entschuldigung selbst gemachte Kartoffelpuffer an, ein Angebot, das Klaus Baumann nicht ausschlagen konnte. Was dann folgte war ein bewegtes Leben, mit vielen Höhen und Tiefen, quer durch Kontinente, weltpolitisches Geschehen und historische Ereignisse – immer zu zweit.

Die Eheleute lernten sich in Montreal, Kanada kennen. Hanne-Lore Baumann wanderte damals in das nördliche Land aus, sie kam aus der DDR, in Deutschland hielt sie nicht viel, die Auswanderung in die USA war deutlich komplizierter. In Montreal lernte sie im Büro Klaus Baumann kennen, der damals in der Schifffahrt tätig war. Über den Heiratsantrag muss Hanne-Lore Baumann bis heute schmunzeln und der Ehegatte erklärt: „Wir hatten einen gemeinsamen Freund. Der sagte irgendwann zu mir: Wenn du sie jetzt nicht heiratest, heirate ich sie.“ Und so hielt Klaus Baumann um die Hand seiner Freundin an, im Bus, mit den Worten: „Wollen wir nicht unsere Klamotten zusammenwerfen?“

Doch im Gegensatz zu vielen anderen jungen Paaren bauten die Baumanns kein Haus, bekamen keine Kinder. Sie bewohnten und bereisten die Welt. Nach Kanada lebten sie in Westafrika, in drei verschiedenen Ländern: Sierra Leone, Kamerun und Nigeria. Klaus Baumann konnte dort mit der Schifffahrt und dem Hafenbetrieb viele internationale Kontakte knüpfen, sie arbeitete im Reisebüro – abends gastierten sie auf Cocktailpartys von anderen renommierten internationalen Unternehmen. „Im Kamerun gab es damals drei Jahre lang keine einzige Telefon-oder Fernsprechverbindung. Alle geschäftlichen Beziehungen wurden bei Partys gepflegt. Aber meine Frau und ich akquirierten immer getrennt“, erinnert sich Baumann. Doch außer den vielen internationalen Freunden, Diplomaten und Politikern, die die Baumanns in Afrika kennenlernten, barg das Leben dort, zu dieser Zeit, auch Schattenseiten. „Wir haben viele blutige Aufstände miterlebt – ich saß mit meinem Luftgewehr auf dem Balkon, Leichen lagen auf den Straßen und wurden nicht abgeholt. Das Leben war dort sehr gefährlich“, erzählt Hanne-Lore Baumann. Und auch außerhalb des südlichen Kontinentes erlebten die Baumanns das politische Zeitgeschehen vis-à-vis.

1968 landeten sie in Prag, der Heimat Klaus Baumanns, und saßen fest, denn zufällig fiel ihre Ankunft mit dem Einmarsch der Russen in Prag überein. „Wir haben den Prager Frühling direkt miterlebt.“ Jahrelang flogen die Eheleute um die Welt, bereisten Länder und gingen durch schwere Zeiten. „Es war nicht immer einfach“, konstatiert Hanne-Lore Baumann nach 60 gemeinsamen Jahren. Aber genau da liege vielleicht auch der Grund für ihre lange und glückliche Ehe: „Wir waren immer unterwegs, ständig in neuen Situationen, haben viel erlebt und waren unabhängig. Vielleicht hat uns das so zusammengeschweißt.“

Seit 1970 leben die Baumanns nun in Rellingen in einem Reihenhaus mit Garten. Die turbulenten Zeiten sind vorbei, die Ehe ist geblieben.