Region Pinneberg in Kürze : +++Mieten steigen rasant+++Kritik an langer Bauzeit in der Himmelmoorchaussee+++Umbau des Frauenhauses muss warten+++

von shz.de

12. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Mieten für Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: abhängig von Wohnort und Wohnungsgröße um bis zu 40 Prozent. Das geht aus Daten der Mietwerterhebung im Kreis Pinneberg für die Jahre 2017 und 2018 hervor. Die Zahlen dokumentieren eine immer dramatischer werdende Situation für Menschen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Denn während der Staat die Wohnkosten der Leistungsempfänger trägt, müssen Geringverdiener, die kein Geld vom Staat bekommen, die explodierenden Mieten selbst schultern. In Extremfällen sind für die Wohnkosten inzwischen 55 Prozent und mehr des Familien-Nettoeinkommens aufzubringen. Für die Lebenshaltung bleiben dann oft nur noch Beträge, die unter den Hartz-IV-Regelsätzen liegen.

Quickborn Die lange Bauzeit für die neue Brücke in der Himmelmoorchaussee sorgte bei vielen Quickbornern für Unverständnis. Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung eine Bauzeit von sechs Monaten angekündigt. „Es handelt sich zwar um eine kleine Brücke, doch das beeinträchtigt keinesfalls die Dauer der Maßnahmen“, erklärte Uwe Scharpenberg, Fachbereichsleiter für Tiefbauten und Kommunalbetriebe. Die Stadt Quickborn investiert rund 500000 Euro für die neue Überquerung der Pinnau in der Himmelmoorchaussee.

Wedel Als Anfang 2018 Schleswig-Holsteins Regierung die Impulsmittel auch für die Erweiterung von Frauenhäusern freigab, schmiedete die Einrichtung in Wedel sofort Umbaupläne. Das Haus benötigt mehr Privatsphäre für die schutzsuchenden Frauen. Mehr Räume sollen diese bieten. Doch die Umsetzung stockt. FDP-Landtagsabgeordnete Annabell Krämer kam jetzt in die Rolandstadt, um zu erläutern, wieso das Geld nicht fließt. Die Förderrichtlinien seien noch in der Entwicklung, das Thema zu komplex für einen Schnellschuss.

Elmshorn Elmshorn Nachdem sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für eine Verlängerung der S4 bis Elmshorn ausgesprochen hat, sind die Reaktionen aus dem Kreis Pinneberg gemischt. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje und Kreis-Verkehrsexperte Claudius Mozer begrüßen einen S-Bahn-Ausbau ebenso wie Linken-Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring. Ernst Dieter Rossmann (SPD) und Michael von Abercron (CDU) äußern Sorge, dass ein solches Projekt auf Kosten schnellerer Verbindungen gehen könnte.

Pinneberg Die Pinneberger Wirtschaftsgemeinschaft bereitet schon die Winteraktionen für die Pinneberger Innenstadt vor: Am verkaufsoffenen Sonntag, 4. November, startet der Verkauf des Pinneberg Gutscheins in der Weihnachtsedition. Knapp drei Wochen später folgt die zweite Ausgabe des „PInk Friday“, der 2017 für Umsatzrekorde sorgte. Am Montag darauf startet bereits das Pinneberger Weihnachtsdorf – und damit verbunden die Weihnachtsbeleuchtung. Dafür sucht die Wirtschaftsgemeinschaft noch Mieter.

Schleswig-Holstein Das nördlichste Bundesland hat zum sechsten Mal in Folge den Spitzenplatz beim „Glücksatlas“ der Deutschen Post erreicht. Auf einer Skala von null bis zehn haben die Schleswig-Holsteiner einen Grad der Zufriedenheit von 7,44 Punkten, gefolgt von Hamburg (7,36 Punkte) und Hessen (7,27 Punkte). Schlusslicht ist Brandenburg mit 6,84 Punkten.

Hamburg Ein neues Unternehmen will Hamburger Wohnungsuchende glücklich machen: Anstatt zu mieten oder zu kaufen, können Kunden des Anbieters OWNR Immobilien jetzt leasen. Der Grundgedanke dabei: Während des derzeit nur rund 1200 Mietobjekte in Hamburg gebe, seien es unter den Kaufobjekten fast 3500. Die aber kämen für viele Wohnungsuchende mangels Eigenkapital gar nicht in Betracht, sagt OWNR-Geschäftsführer Nils Kohle.