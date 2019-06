Michel, Merseburg, Los Angeles

Benedict Zimmer (14) wird als Super-Talent an der Orgel gefeiert / Bereits zahlreiche Preise bei Jugend musiziert eingespielt

27. Juni 2019, 16:00 Uhr

Rellingen | Mit sehr gekonnt vorgetragenen Orgel- und Klavierstücken hat Benedikt Zimmer schon zum Kulturfestival in der Christuskirche sowie zu Konzerten in der Drostei beigetragen. Der 14-Jährige spielte zudem bei seinem Kalifornien-Urlaub an der größten Kirchenorgel der Welt. Mit zwei Stücken bereicherte er dort den Gottesdienst in der First Congregational Church in Los Angeles. „Das war eine große Herausforderung für mich. Denn die Orgeln waren in der 70 Meter langen Kirche von der hinteren Empore bis zum Altarraum verteilt“, erläuterte Benedikt, der bereits diverse Jugend-Musiziert-Wettbewerbe gewann.

Der Rellinger entdeckte seine Begeisterung für die Musik schon im Alter von zwei Jahren. „Er spielte mit viel Spaß auf dem Keyboard“, erinnerte sich Vater Manfred Zimmer. Mit der musikalischen Früherziehung startete er dann im Alter von vier Jahren an der Yamaha Musikschule in Hamburg. „Dort wurde viel gesungen und Klavier gespielt.“ Dies sei für die Gehör- und Stimmbildung des Sohnes förderlich gewesen.

Der Sohn erhielt zwei Jahre später, im Alter von sechs Jahren, den ersten Einzelunterricht am Klavier bei seiner Lehrerin für musikalische Früherziehung. Der Nachwuchspianist übte erst einmal Stücke auf einem sogenannten Disklavier, mit dem man auch Stücke aufnehmen und abspielen kann, sogar aus dem Internet. „Neue Stücke erschließen sich auf dem Instrument leichter“, weiß Mutter Gabriele Zimmer. Die Medizinerin kann sich noch gut daran erinnern, dass ihrem Sohn schon früh das Läuten von Kirchenglocken, aber auch klassische Musik im Radio gefiel.

Benedikt erinnert sich vor allem daran, dass es ihm viel Freude bereitet hat, Beethovens Mondscheinsonate zu lauschen. „Ich wollte das Stück dann unbedingt selbst spielen“, berichtete Benedikt. Er studierte es schnell ein, um sich sodann auch das Regentropfen-Präludium von Chopin beizubringen. Erste Auftritte des Nachwuchstalentes an der Erich Kästner Schule anlässlich der Einweihung der neuen Schulküche folgten.

Als Neunjähriger lernte Benedikt die Pinneberger Klavierlehrerin Simone Anders bei einem Steinway-Konzert kennen. „Es gehört zum Konzept von Simone Anders, die Kinder auch auf Jugend-musiziert-Wettbewerbe vorzubereiten“, berichtete Mutter Gabriele. Es sei eine schöne Herausforderung für ihn gewesen, zu sehen, wie andere spielen und sich auf Wettbewerbe vorzubereiten.

Benedikt entschied sich dann vor zwei Jahren, zusätzlich zum Klavier das Orgelspiel zu erlernen. „Schon als Sechsjähriger durfte ich an der Orgel im Albertinen-Krankenhaus zum ersten Mal spielen und bin seitdem von dem Instrument begeistert“, berichtete Benedikt. Er nahm ab 2017 Orgelunterricht bei Klaus Schöbel und später auch bei Kerstin Wolf sowie Klavierunterricht bei der Pianistin Alexandra Sostmann. Der talentierte Schüler setzte Erlerntes erfolgreich um. Seit 2015 folgten zahlreiche Preise bei Jugend-Musiziert-Wettbewerben. Er gewann beispielsweise im vergangenen Jahr den ersten Preis beim Landes- und den zweiten Preis beim Bundeswettbewerb im Fach Orgel. Zu einem der Höhepunkte während seiner Konzerttätigkeit zählte der Auftritt im Michel bei einer musikalischen Vesper in diesem Frühjahr.

Was die Konzertorganistin Wolf betrifft, so ist Benedikt deren jüngster Schüler. „Dass die anderen Schüler alles Studenten sind, schockt Benedikt nicht“, konstatierte Vater Manfred Zimmer. Bei einer Einladung für Preisträger erhielt Benedikt die Chance, an der Musikhochschule Leipzig Unterricht zu nehmen, wo er den Austausch mit Gleichgesinnten besonders schätzte. Alle Preisträger durften nicht nur in den großen Kirchen Leipzigs, sondern auch im Umland im Freiberger und Merseburger Dom Orgel spielen. Seine Zukunft betreffend, möchte sich Benedikt noch nicht festlegen. „Es soll aber schon in Richtung Musik gehen“, verriet er. Zu weiteren Hobbys von Benedikt zählen Kochen und Skifahren.