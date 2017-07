Meteorologen drehen am Klima

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

Am 1. Juli sind in Athen 45 Grad im Schatten gemessen worden und die Stadtverwaltung richtete für ihre armen Bürger klimatisierte Gemeindehallen ein. „Da musste ich lachen“, sagt Manfried Heinrich. Nicht über die geplagten Athener. „Manchmal überholt die Wirklichkeit die Utopie“, sagt er. Solche Kältehallen in Analogie zu unseren Wärmehallen in Deutschland hat Heinrich erst im Jahre 2070 für Sydney vorhergesagt. In seinem SF-Buch „Das Wetter wird gesteuert“ (BoD, 9,50 Euro) hat sich der Pinneberger Gedanken gemacht – über die Klimakatastrophe und wie der Mensch dieser Bedrohung Herr wird.

Die Erderwärmung ist das zentrale Thema in Heinrichs Buch. Allerdings stimmt er nicht in das allgemeine Lamentieren ein, sondern macht wie bei seiner 25-jährigen Tätigkeit als Umweltschützer im Technischen Überwachungsverein Norddeutschland einen konstruktiven Vorschlag. „Zwar ist der Anstieg der mittleren globalen Temperatur sehr bedrohlich, aber das eigentliche Problem liegt in den Wetterextremen. Wir müssen immer häufiger mit lang anhaltenden Hitzewellen, Dürren einerseits und Überschwemmungen andererseits rechnen“, sagt er. Um solche Katastrophen zu vermeiden, schlägt er vor, das Wetter vom Weltraum aus zu steuern. „Das ist durchaus ernst gemeint, sollte aber nur als Anregung für weitere Forschung verstanden werden.“

Eingebettet hat der Pinneberger, der in Kiel Meteorologie studierte, diese These in eine Romanhandlung.

Das Buch beginnt damit, dass der Protagonist Felix in den Nachrichten davon hört, dass ein Waldbrand bei Don Benito in Spanien gelöscht wurde, indem die Wetterkontrolle dort ein Tiefdruckgebiet mit ergiebigem Regen erzeugte. 400 Feuerwehrleute hatten zuvor vergeblich versucht, das Feuer zu bekämpfen. „Die Nachricht erfüllt Felix mit so tiefer Zufriedenheit, als hätte er das Feuer eigenhändig erfolgreich bekämpft“, sagt Heinrich.

Das Buch hat drei Ebenen: Zwei junge Meteorologen schwimmen gegen den Strom, weil sie von ihrer Idee überzeugt sind und der Menschheit helfen wollen. Die Wissenschaftler landen im Laufe der turbulenten Handlung sogar im Gefängnis. Außerdem fällt die Wetter-Steuerung, man möchte fast sagen selbstverständlich, zunächst in falsche Hände und wird missbraucht. Befreit werden die beiden erst durch Felix’ Cousine, die eine Bewegung zur moralischen Erneuerung ins Leben ruft. „Hier ist eine Ähnlichkeit mit dem überraschenden Aufstieg Macrons in Frankreich nicht zu übersehen“, so der Autor. Die zweite Ebene besteht aus zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Anhang, die von den meteorologischen Zeitschriften abgelehnt wurden. „Mangels Mut“, so Heinrich.

Die dritte Ebene wird im Buch nicht direkt ausgesprochen. „Vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, war vor 50 Jahren undenkbar. Die Steuerung des Wetters wird auf jeden Fall durch den Zwang der Verhältnisse kommen. Aber Deutschland ist so klein, dass unser Wetter von anderen Mächten bestimmt wird, wenn wir keinen eigenen Beitrag zur Erforschung der Steuerung leisten, um mitreden zu können“, sagt er. Heinrich spielt in seinem Roman auch gedanklich durch, welche demografischen Folgen Klimaveränderungen haben können: „In Europa und besonders in Deutschland stieg die Einwohnerzahl stark an, weil Klimaflüchtlinge aus aller Welt aufgenommen wurden“, heißt es an einer Stelle. Die Bewohner sind in Wohntürmen eingepfercht. Heinrich will seine Kollegen aufrütteln und dazu anregen, eigene Beiträge zu leisten. 2014 war er auf einem meteorologischen Kongress in Dresden und hat dort darüber gesprochen: „Die Steuerung des Wetters ist vergleichbar mit der Dienstbarmachung des Feuers und genauso umwälzend wie unausweichlich.“ Der Pinneberger ist sich sicher: „In 50 Jahren ist dieses Buch berühmt.“







erstellt am 19.Jul.2017 | 16:40 Uhr