Voting des Tages : Messi-Transfer: Sollten die Bundesliga-Vereine mitbieten?

26. August 2020, 18:00 Uhr

Das war für viele Fußball-Fans ein wahrer Schock: Nach 20 Jahren verlässt Weltfußballer Lionel Messi den FC Barcelona. In einem Schreiben an den Verein sagt der 33-Jährige, er wolle von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch machen, die es ihm erlaubt am Ende jeder Saison einseitig zu kündigen. Streit scheint in dieser Hinsicht vorprogrammiert zu sein, denn aus Sicht des FC Barcelona ist die Frist bereits im Juni abgelaufen.

Der Ausstieg des Fußballers sorgte für ordentlich Wirbel. In der Nacht zu Mittwoch (26. August) sind entsetzte Fans der Katalanen vor das Camp Nou gezogen und forderten lautstark den Rücktritt von Club-Präsident Josep Bartomeu. Messi ist als Fußballer gar nicht mal günstig. Stolze 700 Millionen Euro sind im Vertrag als Ablöse festgeschrieben.

