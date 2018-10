Region Pinneberg in Kürze : +++ Messerstecherei in Quickborn +++ Berufsmesse in Elmshorn +++ Diakonin verlässt Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

30. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Eine Frau aus Bad Segeberg ist in der Nacht zu Sonntag bei einer Messerstecherei verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach stach eine 21 Jahre alte Quickbornerin, die zu Fuß unterwegs war, auf das im Auto sitzende Opfer im Kreuzungsbereich Friedrichsgaber Weg/Ulzburger Landstraße ein. Der Fahrer des Wagens brachte seine Beifahrerin ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet den Grund für die Attacke im privaten Bereich.

Elmshorn Zum neunten Mal wird die Berufsfindungsmesse „Berufe Live“ im und um das Elmshorner Rathaus ausgerichtet. Am Freitag, 9. November, in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr haben Schüler und Eltern Gelegenheit, sich in aller Ruhe umzusehen. 54 Unternehmen aus der Region werden mehr als 150 Ausbildungsberufe vorstellen. Ein Bewerbungstraining, Modenschau und Fotoshooting runden das Angebot ab.

Pinneberg Fast vier Jahre lang hat sie das Gemeindeleben in der Pinneberger Heilig-Geist-Kirche und in der Appener Kirchengemeinde St. Johannes geprägt: die Diakonin Maike von Appen. Am Mittwoch wird sie während des Gottesdienstes zum Reformationstag in Pinneberg verabschiedet. „Ich gehe mit einem weinenden Herzen“, sagt sie. Doch den Schritt in eine neue andere Gemeinde gehe sie mit viel Freude. Von Appen wird ab dem 1. Dezember in der Niendorfer Kirche in Hamburg ihr Wirken fortsetzen – nur fünf Minuten mit dem Fahrrad von ihrem Zuhause entfernt.

Lutzhorn Nach dem Fund von zwei toten Schafen am Deich bei Haseldorf am vergangenen Wochenende ist am Montag erneut ein gerissenes Schaf entdeckt worden. Das Tier sei auf einer seiner Koppeln an der Reihe in Lutzhorn attackiert und beinahe komplett aufgefressen worden, berichtete ein Landwirt. Zwei bis drei weitere Tiere wurden nach letztem Stand schwer verletzt und müssten eventuell eingeschläfert werden. Die etwa drei Hektar große Koppel war laut dem Landwirt in verschiedene Bereiche unterteilt und mit einem etwa 1,10 Meter hohen Zaun gesichert, den das Ministerium als wolfssichere Variante empfehle – und auf dem „ordentlich Strom drauf“ war. Die Tiere gehörten einer seiner Mitarbeiterinnen.

Uetersen Nach mehr als 34 Jahren Dienst als Pastor in der Kirchengemeinde Am Kloster ist Pastor Joachim Gorsolke am vergangenen Sonntag in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Abschied wurde in einem festlichen Gottesdienst zelebriert. Propst Thomas Drope entließ Gorsolke aus dem Dienst. Mit zahlreichen Grußworten, Gesang, Musikbeiträgen und einer Porträtenthüllung verabschiedete sich die Gemeinde.

Schenefeld In der Schenefelder Stephanskirche ist das erste Event im Zuge einer internationalen Konzert-Reihe am Sonntagabend über die Bühne gegangen. Die etwa 100 Gäste erlebten einen interessanten Ausflug in die Welt orientalischer Musik. Manna Chatterjee, Subatra Manna Tabla- und Rhitom Sakar sind in ihrer Heimat Indien sehr bekannt und brachten ihre außergewöhnliche Musik mit nach Schenefeld.

Hamburg Das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, ist von Montag an täglich am Hamburger Flughafen zu sehen. Die Fluggesellschaft Emirates setzt die Maschine auf der Strecke zwischen der Hansestadt und Dubai ein. Vor der Aufnahme des Betriebs musste der Hamburger Flughafen einige Umbauten vornehmen. Am „Parkplatz“ des doppelstöckigen Flugzeugs können die bis zu 516 Passagiere nun über drei bewegliche Brücken vom Terminal aus einsteigen, eine führt ins Oberdeck.

Schleswig-Holstein Schlaglöcher, Spurrinnen, Holperstrecken – so sehen viele Landesstraßen in Schleswig-Holstein zum Verdruss von Auto- und Radfahrern aus. Bis 2030 soll alles wieder schier sein, wenn die Pläne von Verkehrsminister Bernd Buchholz aufgehen. Mit einer nachhaltigen Strategie wolle er die Straßen bis 2030 wieder in einen Top-Zustand versetzen, sagte der FDP-Politiker am Montag in Kiel.