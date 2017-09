Region Pinneberg in Kürze : +++ Messerstecherei in Haseldorf +++ Kaum Äpfel in Elmshorn +++ Klarheit in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Haseldorf Bei einer Messerstecherei in einer Gruppe von fünf Personen sind am Dienstagabend in Haseldorf alle Beteiligten verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte waren gegen 22.15 Uhr mit einem Großaufgebot in die Marsch geeilt. An der Straße Deichreihe trafen sie in Höhe des alten Hafens auf die Gruppe, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Ermittler wurden alle Beteiligten in Krankenhäusern behandelt. Die Beamten halten einen 34 Jahre alten Mann für den Messerstecher. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Elmshorn Das Apfelpflücken auf der städtischen Streuobstwiese an der Wilhelmstraße fällt in diesem Jahr aus. Der Grund dafür ist der späte Frost im Frühjahr, dieser hat die Ernte fast vollständig vernichtet. Die Bäume auf der Streuobstwiese tragen in diesem Jahr kaum Äpfel. „Wer dennoch sein Glück versuchen möchte, darf sich gerne jederzeit bedienen“, sagt Bürgervorsteher Karl Holbach. Denn einige Bäume würden Früchte tragen – viel zu wenige jedoch, um offiziell einzuladen. Holbach hatte das Apfelpflücken im Jahr 2014 initiiert, nachdem er entdeckt hatte, dass die Wiese nicht abgeernetet wird. Allein im vergangenen Jahr kamen Hunderte zum Pflücken. Deshalb möchte Holbach auch im kommenden Jahr gerne wieder zum Apfelpflücken einladen.

Pinneberg Wie viel Geld stehen Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) für die Pressearbeit zur Verfügung? Irritationen sind im Hauptausschuss entstanden: Angela Traboldt (SPD) sprach in der Sitzung von 25.000 Euro, Steinberg von 45.000 Euro. Gestern korrigierte die Bürgermeisterin die Zahl. „Es stehen 55.000 Euro zur Verfügung.“ Das Budget sei zwar um 2000 Euro gesunken, werde aber durch Mittel aus verschiedenen, von der Politik genehmigten Produktkonten ausgeglichen, so Steinberg.

Quickborn Die Mitglieder des Quickborner Hauptausschusses kommen heute Abend zu ihren nächsten Beratungen zusammen. Ab 18.30 Uhr geht es unter anderem um einen Zuschuss für den Verein Stadtmarketing. Außerdem bereiten die Fraktionen die Ratsversammlung am 25. September vor. Die Sitzung des Hauptausschusses findet im Raum Himmelmoor im Sitzungstrakt des Quickborner Rathauses, Rathausplatz 1, statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Wedel Der Strandweg – ein nasses Trümmerfeld: In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2013 bekam Wedel die massiv Urgewalt von Orkan und Sturmflut zu spüren. Bilder, die in Erinnerung bleiben. Die Fluttore zur Hafen- und zur Parnaßstraße bewahrten damals die elbnahen Straßenzüge vor Schlimmerem. Um ihre Funktion im Ernstfall und vor der anstehenden Hochwassersaison zu prüfen, haben Wedels Feuerwehr und der Bauhof für Sonnabend, 23. September, eine Übung angesetzt. Ziel ist die technische respektive mechanische Überprüfung der Schutzanlagen im Bereich des Schulauer Hafens. Auch sollen die Fertigkeiten der Einsatzkräfte im Umgang mit den Einrichtungen aufgefrischt werden. Laut Verwaltung wird es im Zuge der Übung zwischen 7 und 9 Uhr zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen.

Hamburg Während die Zahl der gestohlenen Autos 2016 in Schleswig-Holstein kaum gestiegen ist, wurden deutlich mehr hochpreisige Wagen geklaut als im Vorjahr. Das ist ein Ergebnis der Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. 650 kaskoversicherte Autos wurden gestohlen, 16 mehr als 2015. Um neun Prozent auf 16.500 Euro ist dagegen die durchschnittliche Schadenssumme gestiegen, die die Versicherer für jeden Diebstahl zahlten. Im Kreis Pinneberg ging die Zahl der Diebstähle von 2015 zu 2016 jedoch zurück: Wurden im Jahr 2015 noch 100 Pkw gestohlen, waren es im vergangenen Jahr 83, also 17 Prozent weniger. Insgesamt stieg der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebe in Schleswig-Holstein von 9,6 auf über 10,7 Millionen Euro an. Die landesweite Diebstahlrate blieb statistisch konstant bei 0,5 pro 1000 Pkw und lag damit im Bundesdurchschnitt. Hochburg des Autoklaus ist nach Berlin Hamburg.

Schleswig-Holstein Wegen einer Betriebsversammlung der Deutschen Post in Rendsburg haben viele Haushalte im nördlichen Schleswig-Holstein am Mittwoch keine Briefe und Pakete erhalten. An der Betriebsversammlung nahmen rund 1000 Beschäftigte aus den Bezirken mit den Postleitzahlen 24 und 25 teil, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteielte. Die Deutsche Post sprach von rund 800 Teilnehmern. Insgesamt waren im Land 3700 Postbeschäftigte dazu eingeladen. Laut Gewerkschaft blieben durch die Betriebsversammlung schätzungsweise eine halbe Million Briefe liegen sowie rund 50.000 Pakete. Die Post selbst konnte dazu keine Angaben machen. An der Betriebsversammlung in Rendsburg nahm auch der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske teil. Hintergrund waren nach Gewerkschaftsangaben die Gedankenspiele des Vorstands zur Abkehr von der täglichen Postzustellung. Diese verunsicherte Beschäftigte und Kunden. Im Norden könnten davon 1000 Arbeitsplätze betroffen sein, sagte ein Verdi-Sprecher.