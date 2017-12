Dockenhudener Chaussee : Mercedes fährt frontal in Blumenhaus in Halstenbek

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Vogel 1 von 1

von Dietmar Vogel

erstellt am 14.Dez.2017 | 17:17 Uhr

Halstenbek | Spektakulärer Unfall in der Dockenhudener Chaussee 96 in Halstenbek: Am Mittwochmittag fuhr ein Mercedes – wohl bei einem Parkmanöver – geradeaus ungebremst in den Eingangsbereich des Blumenhauses Pein. Die 81 alte Fahrerin aus Halstenbek blieb laut Polizei unverletzt.

Bei dem Unfall gingen zahlreiche Frontscheiben des Blumenhauses zu Bruch. Dekoration, Tische, Regale, Weihnachtsbäume und Einkaufswagen hatten nur noch Schrottwert. Für die Nacht wurde ein Fenster-Provisorium zum Schutz für die Ware eingebaut.

