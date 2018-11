Nachwuchs in der Seehundstation : Elvis lebt: Erster Kegelrobben-Heuler in Friedrichskoog

Elvis heißt der kleine Heuler, der am 29. Oktober das Licht der Welt erblickte.

von dpa

20. November 2018, 13:07 Uhr

Friedrichskoog | In der Nordsee hat die Kegelrobben-Saison begonnen. Die Seehundstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen präsentierte am Dienstag den ersten Kegelrobben-Heuler der Saison.

Der kleine Elvis erblickte am 29. Oktober auf Helgoland das Licht der Welt. „Es war eine Frühgeburt“, sagte Tierärztin Ulrike Meinfelder. „Die Mutter kümmerte sich nicht um ihr Junges.“ Der kleine Heuler wurde daher in die Seehundstation gebracht.

dpa

Als Heuler werden nur jene Robbenbabys bezeichnet, die dauerhaft den Kontakt zu ihrer Mutter verloren haben, sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. Das kann viele Ursachen haben: unter anderem, wenn das Seehundbaby krank oder verletzt ist und daher von der Mutter verlassen wurde, wenn die Mutter gestorben ist oder das Jungtier durch einen Sturm von ihr getrennt wurde.

Kegelrobben werden mitten im Winter geboren. Das extrem dichte, weiße Fell schützt den Nachwuchs in den ersten Lebenswochen vor Kälte und Wind. Da das Fell nicht wasserdicht ist, müssen sich kleine Robben vor ihrem ersten Ausflug in die Nordsee eine isolierende Speckschicht anfuttern. Das schaffen sie dank der fetthaltigen Muttermilch in nur drei bis vier Wochen. Ihr Geburtsgewicht von 10 bis 14 Kilogramm hat sich dann auf rund 50 Kilo erhöht.

Außerhalb der Fortpflanzungszeit leben die Kegelrobben an verschiedenen Orten der Nordsee. Sie können bis zu 140 Meter tief tauchen und 20 Minuten lang unter Wasser bleiben. Auf ihrem Speiseplan stehen neben Lachsen, Dorschen und Heringen auch Makrelen und Schollen.

In der Nordsee wurden die Kegelrobben als angeblicher Konkurrent der Fischer über die Jahrhunderte nahezu ausgerottet. Heute gibt es im Wattenmeer wieder vier Kolonien mit Jungen: Eine nahe der westfriesischen Insel Terschelling (Niederlande), zwei auf Sandbänken nahe Juist und Amrum sowie seit 2001 die Kolonie auf der Helgoländer Düne. Die Helgoländer Tierschützer zählten in diesem Winter bereits über 36 Kegelrobben-Babys. In diesem Jahr wurden nach Angaben des Wattenmeersekretariats insgesamt 6144 Tiere im dänischen, deutschen und niederländischen Wattenmeer erfasst. Der stellvertretende Exekutivsekretär Sascha Klöpper bezeichnete die Rückkehr der Kegelrobbe seit Mitte des 20. Jahrhunderts als eine Erfolgsgeschichte des trilateralen Umweltschutzes.