„Meinungen müssen lauter werden“

Elke Boller (SPD) zieht sich nach drei Jahrzehnten aus der Fraktion zurück / Drei Monate lang war sie Mitglied der Gemeindevertretung

von Felisa Kowalewski

09. August 2018, 16:00 Uhr

Elke Boller war fast 30 Jahre als Bürgerliches Mitglied der SPD im Sozialausschuss aktiv. Drei Monate lang war sie Mitglied der Halstenbeker Gemeindevertretung. Nun ist Schluss. Im Interview mit unserer Zeitung erläutert die Halstenbekerin die Hintergründe für ihr Ausscheiden aus der Politik.

Warum gehören Sie der Gemeindevertretung nicht mehr an?

Elke Boller: Ich hatte mich, schon bevor ich Gemeindevertreterin wurde, entschieden, endgültig aus der Fraktion auszutreten. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und habe der Fraktion fast 30 Jahren als Bürgerliches Mitglied im Sozialauschuss angehört.



Sind Sie weiter politisch aktiv? Inwiefern beziehungsweise was wollen Sie stattdessen machen?

Nein, nur zur Mitgliederversammlung und bei dem Krupunder Seefest werde ich noch gern helfen. Ich bin in Halstenbek bei der Arbeiterwohlfahrt als Helferin tätig und bei der Spieliothek in Halstenbek arbeite ich auch aktiv mit. Außerdem bin ich Seniorenbetreuerin des Bahnsozialwerkes in Hamburg.



Sie waren nur drei Monate in der Gemeindevertretung. War es eine Enttäuschung, nach so kurzer Zeit zu gehen?

Nein, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich als Nachrückerin noch in den Gemeinderat kommen würde.



Was hatten Sie vorher erwartet und wie haben Sie die drei Monate erlebt?

An der Politischen Arbeit hatte sich nicht verändert.



Was konnten Sie in dieser Zeit bewirken?

So unmittelbar vor Ende der Legislaturperiode sind alle Parteien im Wahlkampf. Entscheidungen werden kaum noch getroffen.

Was haben Sie nicht mehr geschafft? Beziehungsweise, was hätten Sie gern geschafft?

Die Zeit war für mich zu kurz.



Die SPD hat in Halstenbek bei der Wahl stark verloren. Woran lag es Ihrer Meinung nach?

Die SPD in Halstenbek hat nicht stark verloren. Es handelt sich lediglich einen Sitz. Wir müssen mit unseren Meinungen einfach lauter werden.



Was muss sich in der Partei ändern, um das Wählervertrauen zurückzugewinnen?

Sie muss mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um ihre Meinungen in die Fraktion einzubringen.

Was bereitet Ihnen an der Kommunalpolitik Freude?

Veränderungen, die wir im Ausschuss diskutiert und auch umgesetzt haben.