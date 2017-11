von shz.de

erstellt am 22.Nov.2017 | 22:00 Uhr

Schon jetzt sind in Schleswig-Holstein mehr Menschen an Windpocken erkrankt als im gesamten Jahr 2016 (610 Fälle). Das gab am Mittwoch die Krankenkasse IKK classic bekannt, die dazu aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts ausgewertet hat.

