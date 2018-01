Region Pinneberg in Kürze : +++ Mehr Wildtiere in Schenefeld +++ Bündnis gegen Gewalt an Quickborner Schulen+++ Seniorenbeirat Tornesch wählt neu +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

24. Januar 2018, 06:00 Uhr

Schenefeld In Schenefelds Gärten fühlen sich nicht nur Singvögel, Igel und Eichhörnchen wohl. Immer häufiger sind dort auch Wildtiere wie Rehe zu finden. Diese sind aber nicht unbedingt beliebt, weil sie Rosenstöcke abfressen. „Das ist eine sehr häufige Klage im Kreis Pinneberg“, sagt der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte des Kreises Pinneberg, Hans-Albrecht Hewicker. Er kennt auch die Gründe: Die Tiere finden weniger Futter durch den einseitigen Anbau auf dem Feld. „Aus Sicht der Tiere sind das monotone Wüsten“, erläutert Hewicker.

Quickborn Toller Erfolg für die Comenius-Schule, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) und das Elsensee-Gymnasium (ESG). Sie gehören zu den kreisweit 41 Schulen, die sich Präventionsschule nennen dürfen. Als sichtbares Zeichen der Auszeichnung, die vom Kreis Pinneberg, dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und dem Schulamt vergeben wird, bekamen die Schulen jetzt ein Schild und eine Urkunde.

Tornesch Drei Mitglieder sind es noch, die die Fahne des Tornescher Seniorenbeirates hochhalten. Da es laut Satzung aber mindestens fünf sein müssten, wird der Beirat von der Stadtverwaltung derzeit lediglich geduldet und könnte theoretisch sogar aufgelöst werden. Doch das will im Rathaus niemand. Stattdessen hoffen die Beteiligten auf viele Interessenten, die sich für die Neuwahl des Gremiums am 6. Mai aufstellen lassen wollen.

Moorrege Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege werden immer mehr gefordert. 2017 mussten die 44 Kameraden, darunter fünf Frauen, 92 Einsätze bewältigen, teilte Wehrführer Sven Heitmann während der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der Feuerwache mit. „Das ist im Vergleich zum Vorjahr erneut eine Steigerung und zu den 82 Einsätzen, die wir im Spitzenjahr 2014 zu bewältigen hatten“, sagte Heitmann. Die Zahl der Brände war in Moorrege rückläufig, aber die Stürme sorgten für 53 Prozent der Einsätze.

Elmshorn Die Abbrucharbeiten im geschlossenen Elmshorner Hallenbad sollen im März beginnen. Das bestätigte Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht. Im ersten Halbjahr 2019 sollen sich die Türen des runderneuerten Bads dann endlich wieder öffnen. Die Kosten liegen bei zirka 15 Millionen Euro. Insgesamt werden die Stadtwerke in diesem Jahr 24,7 Millionen Euro investieren – und auch neue Geschäftsideen verfolgen. So möchte das Unternehmen ins Carsharing-Geschäft einsteigen und das Thema Smart City aufgreifen.

Hamburg Mit 390 Kilometern Stau pro Autobahnkilometer landet Hamburg bei der Staubilanz 2017 auf dem ersten Platz. Auch im übrigen Norden wurden die Autoschlangen länger. Stauschwerpunkt in Hamburg war die A7: Dort bildeten sich fast zwei Drittel der Verkehrsbehinderungen. Dabei zählt die Strecke zwischen dem Dreieck Nordwest und Schnelsen deutschlandweit zu den Abschnitten mit den stärksten Staus.

Schleswig-Holstein Im Fall einer Wahl des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck zum Bundesvorsitzenden der Grünen will die Landespartei schnell über eine Neubesetzung des Ministerpostens entscheiden. Dies werde sehr kurzfristig geschehen, sagte die Landtagsfraktionsvorsitzende Eka von Kalben am Dienstag in Kiel.