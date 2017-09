Mehr Wertschätzung, bitte!

vergrößern 1 von 2 Foto: Lottmann 1 von 2

von Knuth Penaranda

erstellt am 06.Sep.2017

Muss nur noch kurz die Welt retten – als der Sänger Tim Bendzko es 2011 mit dieser Liedzeile in die Charts schaffte, hat jeder Zuhörer die Übertreibung gleich verstanden. Nur noch kurz die Welt retten – als könnte ein einzelner so viel ausrichten. Aber ist dieses Denken nicht zynisch? Da kann man nichts machen, also legen wir die Hände in den Schoß?

„Ich wollte mich nach der Schule gerne engagieren. Entweder beim Umweltschutz oder im Fair-Trade-Bereich“, erklärt Annabel Höft. Die 19-Jährige hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Elmshorner Weltladen Top 21 geleistet und sich ein Jahr lang mit dem Thema Entwicklung und Fairer Handel auseinandergesetzt. Und hat ganz nebenenbei die Welt gerettet. Oder sie zumindest ein bisschen besser gemacht.

Seit 15 Jahren bietet der Weltladen Top21 das Freiwillige Ökologische Jahr an. Ziel des Ladens ist es, zu mehr Gerechtigkeit in Schwellen- und Entwicklungsländern beizutragen. Deshalb werden nur Produkte aus Fairem Handel angeboten, bei denen bestimmte Grundsätze gelten. So bekommen Erzeuger einen garantierten Mindestpreis, auf Umweltschutz wird geachtet und die Arbeit muss sozial verträglich sein.

Neben Öffentlichkeitsarbeit oder die Gestaltung von Medien gehört auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Aufgabenbereich eines FÖJlers im Elmshorner Weltladen. Für Höft war das der spannenste Bereich. Dazu hat sie Aktionen und Lernveranstaltungen konzipiert, hat Schulen besucht oder beim Sommerferienprogramm mit Kindern zusammen Pralinen hergestellt und Handyhüllen gefilzt. Dabei immer im Blick: Wie werden Produkte in anderen Teilen der Erde hergestellt und unter welchen Bedingungen arbeiten Bauern und Farmarbeiter? Schlechte Bezahlung, wenig Bildung, mangelnder Arbeits- und Naturschutz sind nur einige Probleme. „Viele wissen gar nicht, dass auf Kakaoplantagen immer noch Kinder arbeiten. Da stellen Kinder Schokolade für Kinder her“, sagt Höft.

Die 19-Jährige ärgert sich über solche Zustände und hat mit ihrer Arbeit im Weltladen eine Möglichkeit gefunden, zumindest ein bisschen für eine gerechtere Handelswelt zu kämpfen. Dabei kommt sie eigentlich aus einer Generation, der von Älteren oft Ich-Bezogenheit und Arroganz vorgeworfen wird. Sie schießen nur Selfies, denken nur an sich selbst und beteiligen sich nicht am politischen Diskurs – so lautet oft der Vorwurf an die Jugendlichen von heute. „Aber ich kenne viele in meinem Alter, denen die Welt nicht egal ist“, sagt Höft, auch wenn es natürlich auch diejenigen gebe, „die jedes Jahr ein neues Handy haben müssen und gar nicht wissen, wie viel Arbeit darin steckt, wie viel Ressourcen verbraucht werden und wie mit den Arbeitern umgegangen wird.“

Mit der Globalisierung seien Produkte für uns normal geworden, die früher Luxusartikel waren. Kaffee zum Beispiel oder Schokolade. Und weil sie für die meisten Menschen zum Alltag gehören, zieht Höft daraus eine ethische Konsequenz. „Wir tragen ja nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern wir tragen auch die Verantwortung für Menschen auf anderen Teilen der Welt.“ Mehr Wertschätzung, das würde sie sich wünschen. „Ich glaube, viele legen ihre Waren ohne zu Überlegen in den Korb und nach dem Bezahlen ist der Einkauf erledigt“, sagt Höft.

Die Arbeit im Weltladen habe ihr auch persönlich gut getan, erzählt Höft: „Die Zeit hat mich vor Herausforderungen gestellt. Aber ich habe viele Leute kennengelernt und mich intensiv mit spannenden Themen befasst. In dem einen Jahr hatte ich Zeit nachzureifen.“ Die Arbeit mit Kindern habe ihr so viel Spaß gemacht, dass sie sich nun für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums entschieden habe.